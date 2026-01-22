Παρτιζάν: Τιμωρία για όσα έγιναν στο ματς με τον Ολυμπιακό

Οnsports Τeam

Η Παρτίζαν τιμωρήθηκε από τη διοργανώτρια Αρχή για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Η Euroleague τιμώρησε με πρόστιμο την Παρτίζαν για τη συμπεριφορά των οπαδών της στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, το πρόστιμο ανέρχεται στις 21.000 ευρώ, λόγω ανάμματος φωτοβολίδων και ρίψης αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Παρτίζαν τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 21.500 ευρώ λόγω του ανάμματος φωτοβολίδων και της ρίψης αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα Παρτίζαν – Ολυμπιακός, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.δ) και ζ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball»