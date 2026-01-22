«Νοσοκομείο» η… μισή Εφές πριν από τον Ολυμπιακό

Οnsports Τeam

Με πάρα πολλά αγωνιστικά προβλήματα θα παρατάξει την ομάδα του στον αγώνα με τον Ολυμπιακό ο Πάμπλο Λάσο.

Πολύ δύσκολη είναι η αποστολή της Εφές απόψε κόντρα στον Ολυμπιακό, μιας και η ομάδα του Πάμπλο Λάσο έχει να αντιμετωπίσει σειρά αγωνιστικά προβλημάτων.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος τεχνικός δεν έχει στη διάθεση του τέσσερις παίκτες, ενώ ανέτοιμοι παρουσιάζονται ακόμα τρεις, οι οποίοι θα ενισχύσουν την ομάδα κόντρα στους «ερυθρόλευκους».

Συγκεκριμένα οριστικά εκτός από την σημερινή αναμέτρηση θα είναι ο Βενσάν Πουαριέ και ο Τζόρνταν Λόιντ, ενώ σταθερά εκτός βρίσκονται οι Σέιν Λάρκιν και Γιώργος Παπαγιάννης.

Την ίδια στιγμοί ανέτοιμοι είναι και οι Μπουμπουά, Μπαμπ και Κορντινιέ.

«Δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε ούτε μία πλήρη προπόνηση αυτή τη σεζόν. Όταν είμαστε όλοι σε φόρμα, θα στοχεύσουμε να κερδίσουμε κάθε τρόπαιο. Το έργο μας στην EuroLeague φαίνεται δύσκολο» είπε χαρακτηριστικά ο αθλητικός διευθυντής της Αναντόλου Εφές, Ισμαήλ Σενόλ.