Κρίσταν Πάλας: Ζήτησε να φύγει ο Ματετά

Onsports Team

Οι αποχωρήσεις από την ομάδα του Λονδίνου αυξάνονται και όπως φαίνεται η φουρνιά που κατέκτησε το Κύπελλο ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το «Σέλχαστ Παρκ».

Ο Γάλλος επιθετικός Ζαν-Φιλίπ Ματετά είπε στην Κρίσταλ Πάλας ότι θέλει να φύγει, εν μέσω ενδιαφέροντος από άλλες ομάδες της Premier League αλλά κι ευρωπαϊκούς συλλόγους. Ο παίκτης έχει ακόμα 18 μήνες συμβόλαιο με την ομάδα του «Σέλχαστ Παρκ» και δεν προτίθεται να υπογράψει επέκταση.

Η Γιουβέντους προσπάθησε να τον αποκτήσει αυτόν τον μήνα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να φτάσει την αποτίμηση της Πάλας, η οποία πιστεύεται ότι είναι περίπου 40 εκατομμύρια λίρες, ενώ ενδιαφέρον έχει επιδείξει και η Άστον Βίλα. Μιλώντας την περασμένη εβδομάδα, ο προπονητής της Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, παραδέχτηκε ότι η ομάδα ακούει προσφορές για τον Ματέτα.

Η Πάλας, η οποία κατάκτησε το Κύπελλο Αγγλίας τον Μάιο, πούλησε τον μέσο Εμπερέχι Έζε στην Άρσεναλ το καλοκαίρι κι έχασε τον αρχηγό Μαρκ Γκουέχι τον Ιανουάριο, αφού εντάχθηκε στη Μάντσεστερ Σίτι σε μια συμφωνία 20 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Γκλάσνερ, ο οποίος ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα αποχωρήσει από τον σύλλογο στο τέλος της σεζόν, εξαπέλυσε επίθεση στην διοίκηση της Πάλας μετά την ήττα του Σαββάτου από τη Σάντερλαντ, ισχυριζόμενος ότι η ομάδα έχει «εγκαταλειφθεί» από τη στρατηγική μεταγραφών.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Πάλας αποκλείστηκε από το Κύπελλο Αγγλίας από την Μάκλσφιλντ, σε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης.