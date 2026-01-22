ΟΦΗ: «Έδεσε» Αποστολάκη μέχρι το 2029

Onsports Team

Νέο συμβόλαιο με την ομάδα της Κρήτης υπέγραψε ο νεαρός μέσος, ο οποίος φέρεται να είναι και στη λίστα της ΑΕΚ.

Την επέκταση του συμβολαίου του Γιάννη Αποστολάκη ως το 2029, με αναπροσαρμογή των οικονομικών όρων, ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΟΦΗ. Ο 21χρονος μέσος από το Ρέθυμνο αποτελεί «προϊόν» των ακαδημιών του συλλόγου, έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα της περίοδο 2022-23 και πλέον έχει φτάσει τις 66 συμμετοχές, αποκτώντας σταδιακά σημαντικό ρόλο στο κρητικό συγκρότημα.

Τη φετινή σεζόν ο Αποστολάκης έχει καταγράψει 14 συμμετοχές στη Super League, σκοράροντας μάλιστα εναντίον του Αρη, ενώ έχει επίσης πέντε συμμετοχές στο κύπελλο και μία στο Super Cup.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο παίκτης απασχόλησε και την ΑΕΚ, η οποία φέρεται να τον έχει ψηλά στη λίστα της.