Παναθηναϊκός: «Επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε κατόχους εισιτηρίων»

Onsports Team

Η «πράσινη» ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση προς τους φιλάθλους της, ενόψει του αποψινού αγώνα με την Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη.

Στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας έχουν ταξιδέψει περισσότεροι από 4.000 φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Πολλοί εξ αυτών δεν έχουν εισιτήρια, καθώς η Φερεντσβάρος δεν έδωσε επιπλέον «μαγικά χαρτάκια» και ταυτόχρονα απαγόρευσε από ένα σημείο και μετά, την πώληση σε όσους έχουν ελληνικά διαβατήρια ή ταυτότητες.

Αυτό σημαίνει πως πολλοί φίλαθλοι που ταξίδεψαν, δεν θα μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως περιμετρικά του γηπέδου δεν θα επιτρέπεται να προσεγγίσει κανείς χωρίς εισιτήριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση με οδηγίες των «πράσινων» προς τους φιλάθλους:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ενόψει του αποψινού αγώνα της League Phase του UEFA Europa League κόντρα στη Φερεντσβάρος στο “Ferencváros Stadion”, ότι περιμετρικά του γηπέδου θα επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε κατόχους εισιτηρίων. Επομένως, όσοι φίλαθλοι δεν έχουν προμηθευτεί εισιτήριο δεν έχουν λόγο παρουσίας πέριξ του γηπέδου.

Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση λέιζερ, βεγγαλικών και καπνογόνων και ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαιτέρως αυστηρά. Άπαντες οφείλουν να είναι προσεκτικοί στη συμπεριφορά τους».