Τέλος ο Μπόθγουελ από την Καρδίτσα
Οnsports Τeam 22 Ιανουαρίου 2026, 17:19
BASKET LEAGUE

Τέλος ο Μπόθγουελ από την Καρδίτσα

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Αμερικανό παίκτη, μετά από τρεις μήνες παρουσίας στην ομάδα. 

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Μάικ Μποθγουελ με την Καρδίτα έπειτα από μόλις τρεις μήνες παρουσίας του παίκτη στην ομάδα. 

Ο Μπόθγουελ με τη φανέλα της Καρδίτσας αγωνίστηκε σε πέντε αναμετρήσεις στο Basketball Champions League, σημειώνοντας  5.2 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ στην GBLέπαιξε σε 4 αγώνες έχοντας 4.5 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά παιχνίδι.

«Ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Μάικ Μπόθγουελ. Η διοίκηση του Α.Σ.Κ. τον ευχαριστεί θερμά για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.



