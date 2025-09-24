Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Πρόκριση στα ημιτελικά του μονού σκιφ για Ντούσκο (vids)
Το «παρών» στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη θα δώσει ο Στέφανος Ντούσκος.
Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα στα προημιτελικά, καθώς τερμάτισε στην 1η θέση με χρόνο 7:10.80 και πήρε το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Ο Στέφανος Ντούσκος θα παλέψει την Παρασκευή (26/09) στους ημιτελικούς του μονού σκιφ ανδρών, στις 7:49 με στόχο να κάνει μία ακόμα καλή κούρσα, επιβεβαιώνοντας την καλή του αγωνιστική κατάσταση και την πρόκριση στον τελικό.