Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»
Οnsports Τeam 24 Σεπτεμβρίου 2025, 07:36
ΣΠΟΡ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επισκέφθηκε το Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο χαρακτήρισε ως το «πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».

Ο «Νόλε», το τελευταίο διάστημα, έχει εγκατασταθεί μαζί με την οικογένεια του στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της διαμονής του στη χώρα μας, ο σπουδαίος τενίστας επισκέφθηκε το Παναθηναϊκό Στάδιο. Μάλιστα, έκανε και μια σχετική δημοσίευση στα social media με φωτογραφίες του στο Καλλιμάρμαρο.

Ο Τζόκοβιτς συνόδευσε την ανάρτηση του με την εξής λεζάντα: «Λίγες (ολυμπιακές) φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο. Δοκίμασα το sliding stretch backhand μου στο πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».

Δείτε το ποστ του Νόβακ Τζόκοβιτς



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Πρόκριση στα ημιτελικά του μονού σκιφ για Ντούσκο (vids)
22 λεπτά πριν Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Πρόκριση στα ημιτελικά του μονού σκιφ για Ντούσκο (vids)
EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ρίχνεται στη μάχη του Europa League
1 ώρα πριν ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ρίχνεται στη μάχη του Europa League
ΣΠΟΡ
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»
2 ώρες πριν Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»
BET
Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (25/9)
4 ώρες πριν Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (25/9)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved