Στέφανος Τσιτσιπάς: Υποβλήθηκε σε επέμβαση - Πότε επιστρέφει στη δράση
Onsports Team 19 Σεπτεμβρίου 2025, 23:56
ΣΠΟΡ

Σε επέμβαση υποβλήθηκε την Πέμπτη (18/09) ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Το τελευταίο διάστημα ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στην μέση του και για τον λόγο αυτό, υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης κήλης, η οποία του προκαλούσε έντονους πόνους και δεν του επέτρεπε να αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο.

Μάλιστα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα απουσιάσει από τα κορτ για μερικές εβδομάδες, με την ελπίδα πως θα είναι έτοιμος για το τουρνουά επίδειξης «Six Kings Slam». Η εν λόγω διοργάνωση θα λάβει χώρα στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου.

Ο Αθηναίος τενίστας κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Τζακ Ντρέιπερ, μια και ο Βρετανός απέσυρε τη συμμετοχή του. Σε περίπτωση που ο 27χρονος καταφέρει να αγωνιστεί, τότε θα λάβει 1,5 εκατ. δολάρια, ενώ ο νικητής θα λάβει 5.000.000 δολάρια.

Στο τουρνουά του Ριάντ έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ, Γιανίκ Σίνερ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Τέιλορ Φριτς, μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά.



