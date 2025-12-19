Καιρός - Τσατραφύλλιας: Φθινοπωρινό το σκηνικό τα Χριστούγεννα - Πού θα δούμε βροχές και χιόνια

Οnsports Τeam

Την εξέλιξη του καιρού μέχρι και τα Χριστούγεννα ανέλυσε ο μετεωρολόγος του Alpha

Για νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο, Παρασκευή 19/12 προειδοποίησε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο μετεωρολόγος του Alpha έκανε λόγο για ισχυρές βροχές στα ανοιχτά του Ιονίου από το βράδυ της Παρασκευής. Τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν το Σάββατο και την Κυριακή στις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας, κυρίως την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Το Σάββατο θα επηρεαστεί λίγο και η Αθήνα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, την Κυριακή και τη Δευτέρα οι βροχοπτώσεις θα παραμείνουν στην ανατολική Ελλάδα.

Ο καιρός τα Χριστούγεννα

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας χαρακτήρισε το σκηνικό του καιρού την Παραμονή και ανήμερα Χριστούγεννα φθινοπωρινό. Βροχές αναμένονται κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, ενώ χιόνια αναμένονται στα ορεινά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για αύριο (19/12)

Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται την Παρασκευή, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα αυξηθούν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις και από τις προμεσημβρινές ώρες τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και στα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές βροχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 6 μποφόρ αλλά στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν νοτιοανατολικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.