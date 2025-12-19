Euroleague, Ολυμπιακός - Βιλερμπάν: Να μαζέψει τα… κομμάτια του κόντρα στην ουραγό

Eurokinissi Sports

Μετά τις διαδοχικές ήττες από Ερυθρό Αστέρα, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια στη Euroleague, ο Ολυμπιακός καλείται να αντιδράσει άμεσα.

Την Παρασκευή (19/12) στις 21:15, για την 17η αγωνιστική της διοργάνωσης, οι Πειραιώτες υποδέχονται την ουραγό Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, αναζητώντας την πολυπόθητη εξιλέωση μπροστά στο κοινό τους.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται τέσσερις νίκες μακριά από την κορυφή, όπου δεσπόζει η Χάποελ Τελ Αβίβ, ωστόσο οι τρεις συνεχόμενες ήττες λειτούργησαν περισσότερο ως «ηλεκτροσόκ» παρά ως τελειωτικό χτύπημα.

Άλλωστε, η ομάδα του Πειραιά παραμένει εντός στόχων, έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι λιγότερο, μετά την αναβολή της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ για τη 13η αγωνιστική, λόγω της πλημμύρας στο ΣΕΦ.

Με ρεκόρ 8-7 και αντίπαλο τη Βιλερμπάν που βρίσκεται στο 4-12, ακόμη και ο πιο απαισιόδοξος φίλαθλος του Ολυμπιακού δύσκολα θα πόνταρε σε νέα απώλεια εντός έδρας. Ιδίως σε μια «διαβολοβδομάδα» όπου, μετά την ήττα από τη δεύτερη της βαθμολογίας Βαλένθια, οι Πειραιώτες βρίσκουν απέναντί τους –θεωρητικά– την πιο αδύναμη ομάδα της φετινής Euroleague.

Απέναντι στη Βιλερμπάν, πάντως, οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν σαφές πλεονέκτημα επιθετικά, με μέσο όρο 86,7 πόντους έναντι 76,6 των Γάλλων. Αμυντικά, οι δύο ομάδες είναι κοντά, καθώς ο Ολυμπιακός δέχεται 84 πόντους μ.ο. και η Βιλερμπάν 85,5. Οι Γάλλοι, παρά τη βαθμολογική τους θέση, μπορούν να αποδειχθούν επικίνδυνοι, υπερέχοντας ελαφρώς σε αμυντικά ριμπάουντ, ασίστ, κλεψίματα και κοψίματα, αλλά και σε ποσοστά σε δίποντα και βολές.

Διαιτητές της αναμέτρησης στο ΣΕΦ θα είναι οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ (Ισπανία), Ιγκόρ Ντραγκόγεβιτς (Μαυροβούνιο) και Κερέμ Μπακί (Τουρκία).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής

Πέμπτη 18/12

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βαλένθια 85-82

Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

Aρμάνι-Φενέρμπαχτσε 72-87

Ρεάλ Μαδρίτης-Παρί 95-90

Παρασκευή 19/12

19:30 Αναντολού Εφές-Dubai Basketball

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παρτίζαν

20:30 Μονακό-Μπάγερν Μονάχου

21:15 Ολυμπιακός-Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια

21:45 Ερυθρός Αστέρας-Βίρτους Μπολόνια

Η κατάταξη της Euroleague

Χάποελ Τελ Αβίβ 12-5

Μπαρτσελόνα 11-5

Βαλένθια 11-6

Παναθηναϊκός 11-6

Φενέρμπαχτσε 10-6 *

Ρεάλ Μαδρίτης 10-7

Μονακό 9-7

Ερυθρός Αστέρας 9-7

Ζάλγκιρις Κάουνας 9-7

Ολυμπιακός 8-7 *

Αρμάνι Μιλάνο 9-8

Βίρτους Μπολόνια 8-8

Dubai Basketball 7-9

Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10

Μπασκόνια 6-10

Αναντολού Εφές 6-10

Παρτίζαν 6-10

Μπάγερν Μονάχου 5-11

Παρί 5-12

Βιλερμπάν 4-12

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Η επόμενη (18η) αγωνιστική

Τρίτη 23/12

18:00 Dubai Basketball-Αρμάνι Μιλάνο

19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός

20:30 Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Βαλένθια-Μπασκόνια

21:45 Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές

21:45 Παρί-Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 26/12

19:00 Παρτίζαν-Μακάμπι

20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Βίρτους-Ολυμπιακός