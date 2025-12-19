Ο Γκούντγουιν έδωσε την νίκη στους Σανς, επί των Ουόριορς, σε νεκρό χρόνο (vid)

Onsports Team

Η ομάδα του Φοίνιξ επικράτησαν των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριος με 99-98 χάρη σε μια βολή του Γκούντγουιν σχεδόν σε νεκρό χρόνο.

Φοβερό ματς έγινε στο Φοίνιξ. Τελικά οι Σανς ήταν εκείνοι που... έκλεψαν τη νίκη με μια βολή του Γκούντγουιν στα 0.4 για το 99-98 απέναντι στους Γουόριορς. Με αυτόν τον τρόπο οι νικητές πήγαν στο 15-12, ενώ οι ηττημένοι έπεσαν στο 13-15.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Μπούκερ τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, ενώ ο Μπρουκς είχε 24 πόντους.

Από την άλλη για τους Ουόριορς 31 πόντους είχε ο Μπάτλερ, ενώ ο Κάρι έμεινε στους 15 πόντους αλλά με 3/13 σουτ.