Κραιόβα: «Τελείωσε» τον Χούρι που ανέτρεψε τον Βίντα

Οnsports Τeam

Απίθανα πράγματα στην ομάδα της Ρουμανίας, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα θέτει εκτός πλάνων τον παίκτη που έκανε το καθοριστικό πέναλτι και έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να πραγματοποιήσει την απίθανη ανατροπή.

Σε σοκ είναι άπαντες στην ομάδα της Κραιόβα μετά τη χθεσινή εντυπωσιακή ανατροπή της ΑΕΚ και την νίκη του «Δικέφαλου» με 3-2 στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στη Ρουμανία η διοίκηση της ομάδας έχει πάρει την απόφαση να «τελειώσει» τον Χούρι, τον παίκτη δηλαδή που ανέτρεψε τον Βίντα στο 100ο λεπτό του αγώνα και έδωσε την ευκαιρία στον Γιόβιτς να κάνει το 3-2.

Τη φετινή σεζόν, ο Γάλλος μέσος κατέγραψε 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Κραϊόβα, μοιράζοντας 4 ασίστ χωρίς να σκοράρει. Συνολικά, με τον ρουμανικό σύλλογο έχει αγωνιστεί σε 98 παιχνίδια, σημειώνοντας 8 γκολ και 12 ασίστ.