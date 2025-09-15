Εμμανουήλ Καραλής: Για το πρώτο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα – Η ώρα και το κανάλι του τελικού

INTIME SPORTS

Οnsports team

Σε μια ονειρική χρονιά, ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται να βάλει το… κερασάκι, στοχεύοντας στο πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Ο 25χρονος άλτης του επί κοντώ πέρασε με άνεση στον τελικό στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Τόκιο, όπου θα διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο.

Ο Καραλής θα αγωνιστεί στο ίδιο στάδιο, όπου το 2021 κατέκτησε την τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από τότε βέβαια έχουν αλλάξει πολλά…

Ο Καραλής είναι ο κορυφαίους Έλληνας άλτης του επί κοντώ και ο τέταρτος καλύτερος όλων των εποχών παγκοσμίως! Η αυτοπεποίθηση που έχει «χτίσει» έχοντας ξεπεράσει 11 φορές φέτος τα 6 μέτρα είναι δεδομένο ότι του δίνουν «φτερά». Άλλωστε στόχος του πέρα από το βάθρο είναι και άλμα μεγαλύτερο από τα 6,08 μ., επίδοση που αποτελεί το πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο είχε σημειώσει στον Βόλο.

Στον τελικό, ο Έλληνας Πρωταθλητής θα τεθεί αντιμέτωπος, μεταξύ άλλων, με το φαινόμενο Μόντο Ντουπλάντις που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ με 6,29 μέτρα. Ο Σουηδός είναι δεδομένο ότι είναι το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο...

Ο Καραλής θα διεκδικήσει το έβδομο μετάλλιο της καριέρας του. Ο 25χρονος άλτης έχει κατακτήσει ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο (Παρίσι), ένα ασημένιο (Ναντζίνγκ) και ένα χάλκινο (Γλασκώβη) σε Παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, ένα χρυσό (Άπελντοορν) και ένα ασημένιο (Κωνσταντινούπολη) σε Ευρωπαϊκά κλειστού αλλά και ένα ασημένιο (Ρώμη) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού.

Ο τελικός του επί κοντώ είναι προγραμματισμένος για το μεσημέρι της Δευτέρας (15/09) στις 13:49. Η ΕΡΤ2 θα δείξει όλο το πρόγραμμα, ενώ στο ERT Sports θα υπάρχει αποκλειστική μετάδοση του τελικού.

Αναλυτικά οι συμμετοχές στον τελικό του επί κοντώ: