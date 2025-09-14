Ομάδες

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: «Χρυσός»ο Ομπλίκ Σεβίλ στα 100μ.
Onsports Team 14 Σεπτεμβρίου 2025, 20:22
ΣΠΟΡ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: «Χρυσός»ο Ομπλίκ Σεβίλ στα 100μ.

Εξαιρετικός ο Τζαμαϊκανός βγήκε πρώτος με 9.77, αφήνοντας δεύτερο τον συμπατριώτη του, Κισέιν Τόμπσον.

Τζαμαϊκανός θρίαμβος στα 100 μέτρα ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο. Ο Ομπλίκ Σεβίλ με 9.77 στην… κούρσα της μιας ανάσας, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Παράλληλα, πραγματοποίησε ατομικό ρεκόρ στην κρισιμότερη στιγμή της χρονιάς.

Δεύτερος ήρθε ο συμπατριώτης του, Κισέιν Τόμπσον. Πήρε το ασημένιο μετάλλιο με επίδοση 9.82. Έτσι οι Τζαμαϊκανοί θριάμβευσαν στα 100 μέτρα των ανδρών.

Χάλκινο μετάλλιο και τρίτη θέση για τον Ολυμπιονίκη Νόα Λάιλς. Ο Αμερικανός σπρίντερ έκανε χρόνο 9.89.

 



