Στίβος: Το Μισάτο τίμησε την ελληνική αποστολή πριν την αναχώρηση για το Τόκιο

Onsports Team

Η περιοχή όπου προετοιμάστηκαν οι αθλητές και οι αθλήτριες της Ελλάδας πριν το Παγκόσμιο του Τόκιο, τίμησε την αποστολή.

Αθλητές και αθλήτριες της Ελλάδας που θα μετάσχουν στο Παγκόσμιο στίβου που θα διεξαχθεί στο Τόκιο (αρχίζει 13/9), δούλεψαν για περίπου μια βδομάδα στην περιοχή του Μισάτο της Ιαπωνίας. Εκεί η παρουσία της ελληνικής αποστολής, ήταν απ’ τα σημαντικότερα γεγονότα για την περιοχή.

Ο δήμαρχος και τοπικοί φορείς του Μισάτο, τίμησαν την ελληνική αποστολή, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη και το σεβασμό τους. Μάλιστα ως ένδειξη φιλίας, ο δήμαρχος και ο τεχνικός διευθυντής του ΣΕΓΑΣ, Χρήστος Μελέτογλου, φύτεψαν μια ελιά.

Παράλληλα, όλη η αποστολή έλαβε δώρα και αθλητές και αθλήτριες φωτογραφήθηκαν με τα παιδάκια που πήγαν στο στάδιο να δουν την ελληνική αποστολή.

Το πρωί της Πέμπτης (11/9) θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση και στις 13:00 τοπική ώρα η αποστολή θα αναχωρήσει για το Τόκιο.