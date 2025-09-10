Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω στο Νεπάλ» - Πώς γλίτωσε η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια

Οnsports Τeam

«Έριχναν γκαζάκια με φωτιές, σωθήκαμε γιατί βγήκαμε στο δάσος με σαγιονάρες και πιτζάμες», περιγράφει η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα, που εγκλωβίστηκε στις φονικές διαδηλώσεις του Κατμαντού στο Νεπάλ

«Πίστευα ότι θα πεθάνω». Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα, που βρίσκεται στο Νεπάλ και κινδύνευσε από τις ταραχές και την εξέγερση των νέων.

Η Εύα Χαντάβα χθες και ενώ μαίνονταν οι φονικές συγκρούσεις στο Νεπάλ έστειλε δύο μηνύματα μέσω Facebook για να δείξει σε όλους ότι κινδυνεύει: «Δεν είμαι ασφαλής τώρα, κρυβόμαστε στο δάσος», έγραψε και λίγες ώρες αργότερα έστειλε το μήνυμα ότι είναι ασφαλής, ευχαριστώντας όσους κινητοποιήθηκαν.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να ζήσω κάτι τέτοιο εδώ που είμαι, στην Μπουκάρα. Εμείς ήμασταν με την ομάδα σε ξενοδοχείο και αυτό ανήκε σε μέλος της κυβέρνησης. Όπως είδατε, έκαιγαν τα πάντα που ανήκαν σε κυβερνητικούς», ξεκίνησε την περιγραφή της η Ελληνίδα αθλήτρια που αγωνίζεται με τη φανέλα της Karnali Yashvis, από το Νεπάλ στο Everest Women’s Volleyball League.

«Ξαφνικά ενώ ήμουν στο δωμάτιό μου άκουσα κάτι να σπάνε. Βγήκα στο μπαλκόνι με προσοχή γιατί φοβόμουν και είδα να σπάνε αυτοκίνητα με φτυάρια ενώ από τον διάδρομο άκουγα να σπάνε φώτα και γλάστρες. Εγώ ήμουν στο δωμάτιο απροστάτευτη. Έριχναν γκαζάκια με φωτιές», συνέχισε η Εύα Χαντάβα.

Όπως ανέφερε: «Σωθήκαμε γιατί το ξενοδοχείο ήταν σαν λαβύρινθος και είχε πολλές εξόδους και καταφέραμε να βγούμε με σαγιονάρες και πιτζάμες μέσα στο δάσος για 1,5 ώρα. Δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο ξενοδοχείο, κινούμασταν μόνο από το ένστικτό μας, τα λέω και μου έρχεται να κλάψω γιατί πίστευα ότι θα πέθαινα».

Η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια είπε πως «όταν έφυγαν από το ξενοδοχείο αυτοί, μας είπαν "έχετε 5 λεπτά για να πάρετε τα πράγματά σας". Εγώ δεν είχα ούτε το διαβατήριό μου, φόρεσα φόρμα και αθλητικά για να μπορώ να τρέξω, πήρα όσα πράγματα μπορούσα όσο πιο γρήγορα. Πήραμε τα πράγματα και επιστρέψαμε στο δάσος, είχαμε μαζί τις βαλίτσες μας που τις αφήσαμε για να πάμε πιο μέσα γιατί αυτοί επέστρεψαν. Η δεύτερη φορά ήταν, μάλιστα, πιο επικίνδυνη».

Η περιπέτεια για την Εύα Χαντάβα πήρε προσωρινά τέλος όταν «αργά το βράδυ επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο γιατί ανέλαβε ο στρατός, ήρθε λεωφορείο και μας πήγε σε ξενοδοχείο που δεν ανήκει σε κυβερνητικό στέλεχος».

Αφού, τέλος, ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΕΟΠΕ, τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη και την πρέσβη της Ελλάδας στην Ινδία, η Εύα Χαντάβα επιβεβαίωσε ότι είναι σε εξέλιξη προσπάθεια απεγκλωβισμού της.

Όπως είπε «αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο του Κατμαντού είναι κλειστό. Οδικώς είναι 6 ώρες να πάω εκεί και αυτό είναι επικίνδυνο. Προς το παρόν θα μείνω εδώ. Αν το επτιρέψουν οι συνθήκες θα πάω αεροπορικώς από τη Μποκάρα που είναι 25 λεπτά μέχρι το Κατμαντού και μετά από εκεί θα φύγω όποτε μπορέσω».