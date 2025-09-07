US OPEN: Θριαμβεύτρια η Αρίνα Σαμπαλένκα, κατέκτησε το Grand Slam

Onsports Team

Το… back to back στο US Open έκανε η σπουδαία Λευκορωσίδα τενίστρια, επικρατώντας 2-0 σετ στον τελικό της Ανισιμόβα.

Δεν έβγαλε το… στέμμα απ’ το κεφάλι της η βασίλισσα του US Open. Η Αρίνα Σαμπαλένκα επανέλαβε τον θρίαμβο της περασμένης σεζόν, κατακτώντας το Grand Slam της Νέας Υόρκης. Η Λευκορωσίδα επικράτησε 2-0 σετ της Αμάντα Ανισιμόβα.

Η διατήρηση των σκήπτρων ήρθε απόλυτα δίκαια για την σπουδαία τενίστρια. Έχοντας αποφασιστικότητα και συγκέντρωση στη διάρκεια του τελικού, επιβλήθηκε 6-3 και 7-6(3) της Αμερικανίδας που είναι Νο.9 στον κόσμο στα 24 χρόνια της.

Η κορυφαία τενίστρια του κόσμου για δεύτερη διαδοχική χρονιά κατακτά το US Open, ενώ αυτό είναι το τέταρτο Grand Slam στην καριέρα της.

Η Σαμπαλένκα είχε χάσει στον τελικό του Australian Open, του Roland Garros και στα ημιτελικά του Wimbledon. Μάλιστα όλες οι ήττες της ήταν από Αμερικανίδες. Στο US Open... έσπασε την κατάρα.