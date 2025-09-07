Ομάδες

US OPEN: Θριαμβεύτρια η Αρίνα Σαμπαλένκα, κατέκτησε το Grand Slam
Onsports Team 07 Σεπτεμβρίου 2025, 01:07
ΣΠΟΡ

US OPEN: Θριαμβεύτρια η Αρίνα Σαμπαλένκα, κατέκτησε το Grand Slam

Το… back to back στο US Open έκανε η σπουδαία Λευκορωσίδα τενίστρια, επικρατώντας 2-0 σετ στον τελικό της Ανισιμόβα.

Δεν έβγαλε το… στέμμα απ’ το κεφάλι της η βασίλισσα του US Open. Η Αρίνα Σαμπαλένκα επανέλαβε τον θρίαμβο της περασμένης σεζόν, κατακτώντας το Grand Slam της Νέας Υόρκης. Η Λευκορωσίδα επικράτησε 2-0 σετ της Αμάντα Ανισιμόβα.

Η διατήρηση των σκήπτρων ήρθε απόλυτα δίκαια για την σπουδαία τενίστρια. Έχοντας αποφασιστικότητα και συγκέντρωση στη διάρκεια του τελικού, επιβλήθηκε 6-3 και 7-6(3) της Αμερικανίδας που είναι Νο.9 στον κόσμο στα 24 χρόνια της.

Η κορυφαία τενίστρια του κόσμου για δεύτερη διαδοχική χρονιά κατακτά το US Open, ενώ αυτό είναι το τέταρτο Grand Slam στην καριέρα της.

Η Σαμπαλένκα είχε χάσει στον τελικό του Australian Open, του Roland Garros και στα ημιτελικά του Wimbledon. Μάλιστα όλες οι ήττες της ήταν από Αμερικανίδες. Στο US Open... έσπασε την κατάρα.

g0mgkubwcaax5vm.jpg

 



