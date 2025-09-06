US Open: Σίνερ εναντίον Αλκαράθ στον τελικό

Onsports Team

«Κλείδωσε» το ζευγάρι του μεγάλου τελικού στο Grand Slam των ΗΠΑ, με τον Γιανίκ Σίνερ να αντιμετωπίζει τον Κάρλος Αλκαράθ.

Ο κάτοχος του τίτλου, Γιανίκ Σίνερ, νίκησε με 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 τον Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ στον δεύτερο ημιτελικό του US Open και θα παίξει στον τελικό με τον Κάρλος Αλκαράθ, ανανεώνοντας μια από τις πιο συναρπαστικές αντιπαλότητες του αθλήματος.

Λίγο αφότου ο Αλκαράθ χρησιμοποίησε το ταλέντο του για να αποκλείσει στα τρία σετ τον 24 φορές πρωταθλητή Grand Slam Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Ιταλός έκανε λάθη στο παιχνίδι του αλλά επικράτησε για να εξασφαλίσει έναν τρίτο συνεχόμενο τελικό με τον Ισπανό.