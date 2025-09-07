Ντόναλντ Τραμπ: Θα δώσει το παρών στον τελικό του US Open

Onsports Team

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι γνωστός λάτρης του τένις και όπως αναφέρουν εκπρόσωποι του λευκού οίκου, την Κυριακή (7/9) θα δει από κοντά τον τελικό των ανδρών.

Το US Open είναι ένα απ’ τα Grand Slam του τένις. Το σασπένς και η αίγλη είναι στα ύψη, με τον τελικό να πλησιάζει. Την Κυριακή (7/9) θα διεξαχθεί η αναμέτρηση που θα κρίνει τον φετινό κάτοχο του φημισμένου τουρνουά.

Στις εξέδρες θα υπάρξει μια ξεχωριστή παρουσία όπως έγινε γνωστό. Εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου ενημέρωσαν πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα που θα κρίνει τον φετινό κάτοχο του US Open. Άλλωστε ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι φανατικός λάτρης του τένις.

Τελευταία φορά που έδωσε το παρών στο τουρνουά, ήταν το 2015 κατά την πρώτη του θητεία. Την Κυριακή θα είναι στις εξέδρες του Arthur Ashe Stadium στη Νέα Υόρκη, για να δει τον κρίσιμο αγώνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πριν μερικούς μήνες είχε παρακολουθήσει και τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων που διεξήχθη στις ΗΠΑ. Όταν και μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια, είχαν δει από κοντά στο Νιου Τζέρσεϊ τον αγώνα Τσέλσι-Παρί Σεν Ζερμέν.