Ο Μπιόρν Μποργκ αποκάλυψε πως δίνει μάχη με τον καρκίνο

Η μεγάλη μορφή του παγκόσμιου τένις, μέσω της βιογραφίας του που θα κυκλοφορήσει σύντομα, γνωστοποιεί τον σπουδαιότερο αγώνα της ζωής του.

Υπήρξε ένας πραγματικός θρύλος του τένις. Ο Μπιόρν Μποργκ τις δεκαετίες των 70s και 80s έκανε τους φίλους του αθλήματος να υποκλιθούν στο μεγαλείο του. Πλέον, η «μάχη» του έχει περάσει σε έναν διαφορετικό αγώνα. Και αφορά την ίδια τη ζωή του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Expressen» της Σκανδιναβικής χώρας, ο Μποργκ μέσω της επερχόμενης κυκλοφορίας της βιογραφίας του, αποκαλύπτει πως πάσχει από καρκίνο.

«Ο Μπιόρν Μποργκ γράφει ότι πάσχει από καρκίνο στην αυτοβιογραφία του “Battiti del cuore” (“Χτύποι της καρδιάς”), σύμφωνα με ιταλικά μέσα», αναφέρει το δημοσίευμα.

Πάντα σύμφωνα με το σουηδικό Μέσο, πρόκειται για καρκίνο του προστάτη. Ο Μποργκ είναι πλέον 69 ετών. Στην καριέρα του είχε κατακτήσει έξι φορές το Ρολάν Γκαρός και πέντε το Γουίμπλεντον. Σταμάτησε το τένις το 1986, μόλις στα 26 του χρόνια.

Το βιβλίο της αυτοβιογραφίας του Μποργκ θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες. Μέχρι τώρα ο εκδοτικός οίκος δεν έχει απαντήσει στις σχετικές ερωτήσεις που έχει δεχτεί.