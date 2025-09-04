Ομάδες

Ιστιοπλοΐα: Με 178 σκάφη θα διεξαχθεί στη Σύρο το Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα Όπτιμιστ U16
Οnsports Τeam 04 Σεπτεμβρίου 2025, 22:14
ΣΠΟΡ

Ιστιοπλοΐα: Με 178 σκάφη θα διεξαχθεί στη Σύρο το Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα Όπτιμιστ U16

Ένας πολύ σημαντικός εγχώριος αγώνας πρόκειται να διεξαχθεί στην πανέμορφη Σύρο το διάστημα 9 με 13 Σεπτεμβρίου.

Ο λόγος για το open πανελλήνιο πρωτάθλημα Οπτιμιστ U16 στο οποίο μέχρι τώρα έχουν δηλώσει συμμετοχή 178 σκάφη από 34 ομίλους όλης της χώρας.

Διοργανωτής είναι ο Ν.Ο. Σύρου υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, το Λιμενικό Ταμείο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με υποστηρικτή υγείας το ΕΚΑΒ.

Η πρώτη ιστιοδρομία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου και η τελευταία θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 του ίδιου μήνα.

Ο αγώνας θα γίνει στη θαλάσσια περιοχή του νησιού Διδύμη και οι πάντες θα έχουν τη δυνατότητα να τον παρακολουθήσουν μέσω της ζωντανής μετάδοσης από την ερασιτεχνική ομάδα της ΕΙΟ στο κανάλι της Ομοσπονδίας στο You Tube.

Αυτό, άλλωστε, είναι και το μεγάλο κίνητρο όλων των διαγωνιζόμενων, οι οποίοι ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους και για μία ακόμη φορά να επιβεβαιώσουν το πολύ υψηλό επίπεδο που βρίσκεται η ελληνική ιστιοπλοΐα.



