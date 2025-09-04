US Open: Φίλαθλος προσπάθησε να κλέψει την τσάντα του Σίνερ - Βίντεο

Οnsports Τeam

Τα αξιοπερίεργα περιστατικά συνεχίζονται στο US Open.

Μετά από αυτό με τον εκατομμυριούχο επιχειρηματία που άρπαξε ένα καπέλο του Καμίλ Μάιρζακ από τα χέρια ενός παιδιού, ήρθε ένα ακόμα μετά από τη νίκη του Γιανίκ Σίνερ επί του Σάσα Μπούμπλικ.

Την ώρα που ο Ιταλός σούπερ σταρ του τένις πήγε προς τον κόσμο χαμογελαστός για να βγάλει φωτογραφία με έναν θαυμαστή του, ένας άλλος θεατής επιχείρησε να ανοίξει την τσάντα του και να πάρει κάτι από μέσα!

Με μια γρήγορη κίνηση πλησίασε και άπλωσε το χέρι του, πιστεύοντας ότι δε θα τον πάρει κανείς χαμπάρι. Μάταια όμως. Όχι μόνο η κάμερα ενός φιλάθλου κατέγραψε σε πρώτο πλάνο την απόπειρα, αλλά και ο άντρας της ασφάλειας που βρισκόταν ακριβώς πίσω του αντιλήφθηκε αμέσως τι συνέβαινε και απέτρεψε την κίνηση, απωθώντας το χέρι του θεατή.

Το σκηνικό ήταν αρκετό για να προκαλέσει έκρηξη στα social media, με δεκάδες σχόλια να ειρωνεύονται την «αφέλεια» του επίδοξου κλέφτη.

Δείτε το περιστατικό: