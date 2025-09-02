Υπουργείο Αθλητισμού: Χωρίς κόστος η προετοιμασία όλων των εθνικών ομάδων στα ΕΑΚ

Οnsports Τeam

Οι Εθνικές ομάδες, όλων των αθλημάτων και όλων των ηλικιών, θα προετοιμάζονται πλέον στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα της χώρας χωρίς κόστος γι’ αυτές, για πρώτη φορά!

Σε μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία ενίσχυσης του ερασιτεχνικού αθλητισμού προχωρά η Κυβέρνηση, έπειτα από την αγαστή συνεργασία του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον υφυπουργό, Θάνο Πετραλιά.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η ετήσια επιπρόσθετη χρηματοδότηση, ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, στο ποσό που ήδη αφορά την ενίσχυση και των 63 αθλητικών Ομοσπονδιών, για τις εθνικές μας ομάδες τυπικών αθλητών και ΑμεΑ, μέσω της φορολόγησης των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων.

Υπενθυμίζεται ότι στο σύνολο του αθλητισμού μας (επαγγελματικού και ερασιτεχνικού) διανέμονται από το 2022 ως σήμερα, στις αρχές κάθε έτους, 66 εκατ. ευρώ από τον μηχανισμό του στοιχήματος και εξ αυτών αναλογούν 9,5 εκατ. ευρώ, αποκλειστικά για τις εθνικές ομάδες κάθε αθλήματος και κάθε ηλικιακής κατηγορίας. Με την επιπρόσθετη ετήσια χρηματοδότηση των 2,1 εκατ. ευρώ από την Πολιτεία, που θα διανέμεται αναλογικά στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, τα οποία φιλοξενούν τις προετοιμασίες των Εθνικών μας ομάδων, οι Ομοσπονδίες τους δεν θα επιβαρύνονται πλέον με τα έξοδα προπόνησης, αλλά και τα ΕΑΚ δεν θα απωλέσουν ζωτικά έσοδα λειτουργίας τους.

Ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τόνισε σχετικά: «Ένα ακόμα σπουδαίο βήμα για να αναπτυχθεί περαιτέρω ο ερασιτεχνικός αθλητισμός μας και η ελληνική σημαία να σηκωθεί ακόμα πιο ψηλά στους διεθνείς αγώνες, γίνεται πραγματικότητα! Το 2021 η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τόλμησε να κάνει αυτό που για χρόνια όλοι υποστήριζαν, αλλά κανένας δεν υλοποιούσε, δηλαδή να ενισχύσει τον Αθλητισμό φορολογώντας τα κέρδη των παικτών τυχερών παιγνίων. Σ’ αυτά τα τέσσερα χρόνια έχουν διανεμηθεί σε όλες τις ομάδες, επαγγελματικές και ερασιτεχνικές, 260 εκατ. ευρώ! Σήμερα προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία: απαλλάσσουμε όλες τις Εθνικές μας ομάδες, για κάθε άθλημα και για κάθε ηλικιακή κατηγορία, από τα κόστη προετοιμασίας πριν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις! Θα προπονούνται στο ΟΑΚΑ, στην Παιανία, στο Καυτανζόγλειο και σε κάθε άλλο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της χώρας χωρίς να επιβαρύνονται με μισθώματα οι Ομοσπονδίες τους. Τα κόστη που αναλογούν για τις προπονήσεις τους τα αναλαμβάνει πια η Πολιτεία, θα τα αποδίδει απευθείας στα Αθλητικά Κέντρα που εποπτεύει και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Θάνο Πετραλιά. Εργαζόμαστε καθημερινά και δίνουμε λύσεις για να διευκολύνουμε, όσο γίνεται την αθλητική μας κοινότητα»!

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αθλητισμού, ο κ. Βρούτσης ενημέρωσε σχετικά τις διοικήσεις του ΟΑΚΑ, του ΣΕΦ, του Καυτανζογλείου και των υπολοίπων Εθνικών Αθλητικών Κέντρων ανά τη χώρα, καθώς και αρκετές Ομοσπονδίες (στίβου, υγρού στίβου, γυμναστικής, βόλεϊ, χάντμπολ, ποδηλασίας, τοξοβολίας, πάλης, καράτε, πυγμαχίας, κανόε καγιάκ, μοντέρνου πεντάθλου, ΑμεΑ κ.λπ.), που οι Εθνικές τους ομάδες προπονούνται σε εγκαταστάσεις των ΕΑΚ, αλλά και τους συλλόγους Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών.