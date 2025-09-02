US Open: Ζήτησε συγγνώμη ο εκατομμυριούχος που άρπαξε καπέλο του Μάιρζακ από μικρό παιδί

Onsports Team

Fake news η προκλητική δήλωση που φερόταν να έχει κάνει και με την οποία απειλούσε με μηνύσεις.

Μετά τον σάλο που προκάλεσε στα social media, αλλά και στον παγκόσμιο Τύπο, η κίνησεη του CEO της εταιρείας Drogbruk, Πιότρ Στσέρεκ, να αρπάξει μέσα από τα χέρια ενός νεαρού παιδιού, του Μπροκ, το υπογεγραμμένο καπέλο του Πολωνού τενίστα Καμίλ Μάιρζακ, κατά τη διάρκεια του US Open, ήρθε η ώρα της απολογίας.

Οι δηλώσεις που δημοσιοποιήθηκαν και φερόταν να έχει κάνει ο ίδιος, αποδείχθηκαν fake news, καθώς ξεκαθάρισε πως δεν έχει ξαναμιλήσει για το ζήτημα αυτό.

Μέσω δημοσίευσής του στον λογαριασμό της εταιρείας του στο instagram, ο Πιοτρ Στσέρεκ χαρακτήρισε το συμβάν ως ένα τεράστιο λάθος και απολογήθηκε, προσπαθώντας ωστόσο να δικαιολογήσει την κίνησή του.

Η δημοσίευση του Πολωνού CEO για το συμβάν στο US Open:

«Λόγω του περιστατικού στη διάρκεια του αγώνα του Κάμιλ Μαχρζάκ στο US Open, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από το παιδί που πληγώθηκε, την οικογένειά του, όλους τους θαυμαστές και τον ίδιο τον παίκτη.

Έκανα σοβαρό λάθος. Εν μέσω της συγκίνησης και των πανηγυρισμών, ήμουν πεπεισμένος ότι ο τενίστας μου έδινε το καπέλο – για τους γιους μου, που είχαν ζητήσει προηγουμένως αυτόγραφα.

Αυτή η λανθασμένη πεποίθηση με οδήγησε να απλώσω το χέρι μου.

Σήμερα γνωρίζω ότι έκανα κάτι που φαινόταν σαν να πήρα σκόπιμα ένα αναμνηστικό από ένα παιδί. Δεν ήταν η πρόθεσή μου, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι πλήγωσα το παιδί και απογοήτευσα τους φιλάθλους.

Το καπέλο δόθηκε τελικά στο παιδί και μια συγγνώμη οφείλεται στην οικογένειά του. Ελπίζω ότι έχω τουλάχιστον εν μέρει διορθώσει τη ζημιά», ανέφερε αρχικά ο εκατομμυριούχος CEO και πρόσθεσε:

« Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω: ούτε εγώ, ούτε η σύζυγός μου, ούτε οι γιοι μου σχολιάσαμε αυτή την κατάσταση στα social media ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο. Δεν χρησιμοποιήσαμε τις υπηρεσίες κάποιας δικηγορικής εταιρείας γι’ αυτό. Όλες οι φερόμενες δηλώσεις που εμφανίζονται διαδικτυακά δεν είναι δικές μας.

Εδώ και χρόνια, η σύζυγός μου κι εγώ συμμετέχουμε σε δράσεις που βοηθούν παιδιά και νεαρούς αθλητές, αλλά αυτή η κατάσταση μου έδειξε ότι μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να ακυρώσει χρόνια δουλειάς και στήριξης. Είναι ένα επώδυνο αλλά απαραίτητο μάθημα ταπεινότητας για μένα.

Για τον λόγο αυτό, θα συμμετέχω ακόμα πιο ενεργά σε πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν παιδιά και νέους και σε δράσεις κατά της βίας και του μίσους. Πιστεύω ότι μόνο μέσα από πράξεις μπορώ να ξαναχτίσω την εμπιστοσύνη που χάθηκε».

Το αίσιο τέλος για τον μικρό Μπροκ

Ευτυχώς, η ιστορία είχε αίσιο τέλος για το παιδί. Ο ίδιος ο τενίστας, Καμίλ Μάιρζακ, μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, επικοινώνησε προσωπικά με τη μητέρα του Μπροκ και του έδωσε ένα νέο, υπογεγραμμένο καπέλο, αλλά και άλλα δώρα αποκαθιστώντας την αδικία. Ο τενίστας δημοσίευσε τη συνάντησή τους στο Instagram, δείχνοντας ότι το καπέλο τελικά πήγε στον σωστό παραλήπτη.