Σίνερ και Σβιάτεκ στους «16» του US Open, αποκλείσθηκε ο Ζβέρεφ

Onsports team

Με μία έκπληξη συνεχίσθηκε το US Open, καθώς ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο 3 στον κόσμο) αποκλείσθηκε στον τρίτο γύρο, ενώ οι Γιάννικ Σίνερ και Ίγκα Σβιάτεκ κατάφεραν να προκριθούν στους «16» του τελευταίου Grand Slam της χρονιάς.

Μετά τον αποκλεισμό του στον πρώτο γύρο στο Γουίμπλεντον, ο Γερμανός τενίστας υπέστη ακόμη έναν, με «δράστη» αυτήν την φορά τον Καναδό, Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ, ο οποίος επικράτησε μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα με 4-6, 7-6(7), 6-4, 6-4.

Ο 25χρονος Καναδός διαχειρίσθηκε ιδανικά τους λίγους πόντους που καθόρισαν την έκβαση της αναμέτρησης, επιδεικνύοντας εντυπωσιακή ψυχραιμία.

«Είναι ωραίο όταν νιώθεις έτσι στο γήπεδο», δήλωσε εμφανώς ικανοποιημένος μετά το τέλος του αγώνα, ενώ ο Ζβέρεφ σχολίασε: «Δεν έπαιξα καλά και γενικά δεν είχα καλή απόδοση στο τουρνουά. Δεν έχω καμία απολύτως αίσθηση της μπάλας εδώ. Αυτό συνέβαινε και πέρυσι. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία».

Παράλληλα ο νεαρός Ιταλός επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε του Καναδού, Ντένις Σαποβάλοφ (Νο 27) με 5-7, 6-4, 6-3, 6-3, ενώ μετά το τέλος του ματς, είπε: «Ηταν ένας πολύ, πολύ δύσκολος αγώνας. Δεν είμαι μηχανή. Δυσκολεύομαι κι εγώ μερικές φορές».

Επίσης, η Πολωνή, Ιγκα Σβιάτεκ (Νο 2 στον κόσμο), δυσκολεύθηκε, αλλά τελικά νίκησε την Ρωσίδα, Αννα Καλίνσκαγια (Νο 29) με 7-6(2), 6-4.

«Η Άννα έπαιξε πολύ καλά. Εκανε πολλά... ριψοκίνδυνα σουτ», σχολίασε η Σβιάτεκ μετά το τέλος της αναμέτρησης, ενώ στις «16» προκρίθηκε και η Ναόμι Οσάκα από την Ιαπωνία (Νο 23), μετά την νίκη της με 6-0, 4-6, 6-3 επί της Αυστραλής, Ντάρια Κασάτκινα (Νο 15).