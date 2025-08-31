Ομάδες

Η Χασάν και ο Κιρός θριάμβευσαν στον Μαραθώνιο του Σίδνεϊ
Onsports team 31 Αυγούστου 2025, 11:49
Η Ολλανδή Ολυμπιονίκης, Σιφάν Χασάν και ο Αιθίοπας δρομέας μεγάλων αποστάσεων, Χαϊλεμαριάμ Κιρός, επικράτησαν στον Μαραθώνιο του Σίδνεϊ, καταρρίπτοντας τα ρεκόρ διαδρομής, τόσο στις γυναίκες, όσο και στους άνδρες.

Συμμετέχοντας σε ένα από τους κορυφαίους Μαραθωνίους της υφηλίου για πρώτη φορά, Η Χασάν κυριάρχησε στον αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος, τερματίζοντας σε δύο ώρες, 18 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα, μπροστά από την Κενυάτισσα, Μπριγκίντ Κοσγκέϊ, Ολυμπιονίκη στο Τόκιο το 2021.

Η κορυφαία δρομέας μεγάλων αποστάσεων, συνέτριψε το προηγούμενο ρεκόρ του συγκεκριμένου Μαραθωνίου, καθώς βελτίωσε κατά περίπου τρία λεπτά την επίδοση της Γουόρκενες Εντέσα από την Αιθιοπία, η οποία είχε επικρατήσει πέρυσι.

Παράλληλα, ο Κιρός τερμάτισε σε δύο ώρες, έξι λεπτά κι' έξι δευτερόλεπτα, ενώ ο Κενυάτης θρύλος του Μαραθωνίου, Ελιούντ Κιπτσόγκε, απέτυχε στην προσπάθειά του να κερδίσει τον 12ο μεγάλο Μαραθώνιο της καριέρας του, τερματίζοντας στην ένατη θέση. 



