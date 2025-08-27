Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόκριση με ανατροπή στο US Open κόντρα σε Μουλέ

Οnsports Τeam

Στον δεύτερο γύρο του US Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη νίκη του 3-1 σετ με ανατροπή κόντρα στον Αλεξάντρ Μουλέ.

Ο Έλληνας τενίστας δεν ξεκίνησε ιδανικά το πρώτο σετ στο τελευταίο Grand Slam της χρονιάς, καθώς το έχασε 6-4, ωστόσο, πήρε εύκολα τα δύο επόμενα, 6-0, 6-1 και στο τελευταίο επικράτησε στο tie break 7-6(5) με αποτέλεσμα να πάρει την πρόκριση για τον επόμενο γύρο.

Ο Αθηναίος πρωταθλητής χρειάστηκε 2 ώρες και 13 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Νο38 της παγκόσμιας κατάταξης χάρις στην εμπειρία του, αλλά και την ψυχραιμία που έδειξε στο τελευταίο σετ.

Επόμενος αντίπαλος για τον Στέφανο Τσιτσιπά είναι ο Ντάνιελ Αλτμάιερ από την Γερμανία, μια και ο Νο 56 της παγκόσμιας κατάταξης επιβλήθηκε 3-2 σετ του Χαμάντ Μεντγέντοβιτς από την Σερβία.