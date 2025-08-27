Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόκριση με ανατροπή στο US Open κόντρα σε Μουλέ
Στον δεύτερο γύρο του US Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη νίκη του 3-1 σετ με ανατροπή κόντρα στον Αλεξάντρ Μουλέ.
Ο Έλληνας τενίστας δεν ξεκίνησε ιδανικά το πρώτο σετ στο τελευταίο Grand Slam της χρονιάς, καθώς το έχασε 6-4, ωστόσο, πήρε εύκολα τα δύο επόμενα, 6-0, 6-1 και στο τελευταίο επικράτησε στο tie break 7-6(5) με αποτέλεσμα να πάρει την πρόκριση για τον επόμενο γύρο.
Επόμενος αντίπαλος για τον Στέφανο Τσιτσιπά είναι ο Ντάνιελ Αλτμάιερ από την Γερμανία, μια και ο Νο 56 της παγκόσμιας κατάταξης επιβλήθηκε 3-2 σετ του Χαμάντ Μεντγέντοβιτς από την Σερβία.
Το #matchpoint του Στέφανου Τσιτσιπά ενάντια στον Alexandre Muller ?#USopen | #HomeOfTennis pic.twitter.com/Zdc8ZrAH2z— Eurosport Greece (@EurosportGR) August 26, 2025