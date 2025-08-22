Εθνική Ελλάδας: Απαιτητική πρεμιέρα για το βόλεϊ Γυναικών στο Παγκόσμιο κόντρα στην Βραζιλία

Οnsports Τeam

Στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκοσμίου βόλεϊ επιστρέφει το μεσημέρι της Παρασκευής (22/08) η εθνική ομάδα βόλεϊ Γυναικών, έπειτα από 23 χρόνια απουσίας.

Η «γαλανόλευκη» ξεκινά τις υποχρεώσεις της στον Γ’ όμιλο της διοργάνωσης που «φιλοξενείται» στην Ταϊλάνδη αντιμετωπίζοντας τη Βραζιλία. Η εθνική της χώρας της σάμπα είναι η δευτεραθλήτρια κόσμου και έχει ως στόχο να παλέψει για την επιστροφή στην κορυφή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, το ματς μόνο κέρδος μπορεί να αποφέρει για το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα», μια και στόχος είναι να παίξει στα όριά του και να κερδίσει εμπειρίες που θα τη δυναμώσουν για τη συνέχεια του τουρνουά κόντρα σε Πουέρτο Ρίκο και Γαλλία.

Η Ελλάδα κέρδισε το δικαίωμα να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, καταλαμβάνοντας την τελευταία από τις 15 διαθέσιμες θέσεις στη διοργάνωση μέσω της παγκόσμιας κατάταξης της FIVB. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμμετάσχει στη διοργάνωση για δεύτερη φορά στην ιστορία της, μετά την 10η θέση που κατέλαβε το 2002. Σήμερα βρίσκεται στην 30η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Στην 14άδα βρίσκονται εννέα αθλήτριες που είχαν συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2023, την τελευταία μεγάλη διοργάνωση που συμμετείχε η Εθνική γυναικών. Συγκεκριμένα ήταν οι διαγώνιες Μάρθα Ανθούλη, Μαρία Τσιτσιγιάννη, η πασαδόρος Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, το λίμπερο Μαριαλένα Αρτακιανού, οι ακραίες Όλγα Στράντζαλη, Έλενα Μπάκα, οι κεντρικές Αριστέα Τοντάι, Κυριακή Τερζόγλου και Γεωργία Λαμπρούση.

Το πρώτο σερβίς στη «μάχη» της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Βραζιλία έχει οριστεί για το μεσημέρι της Παρασκευής (22/08) στις 15:30 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 2.

Η ομιλία του Απόστολου Οικονόμου

Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στη Ταϊλάνδη, ο ομοσπονδιακός προπονητής Απόστολος Οικονόμου μίλησε στις αθλήτριες της εθνικής γυναικών, τονίζοντας πως το κλειδί για να σταθούν ανταγωνιστικές και να διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο απέναντι στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου βρίσκεται στα ίδια τους τα όρια.

Τις κάλεσε να εμπιστευτούν τη δουλειά που έχουν κάνει, στάθηκε στον αθλητικό τους εγωισμό, ζητώντας να τον μετατρέψουν σε δύναμη που θα τις σπρώξει να παλέψουν μέχρι την τελευταία φάση.