Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Χρυσά ελληνικά κουπιά στο Παγκόσμιο Νεανίδων: Πρωτιές για Λυκομήτρου και Μουρατίδου-Διαβάτη
Onsports Team 10 Αυγούστου 2025, 13:44
ΣΠΟΡ

Χρυσά ελληνικά κουπιά στο Παγκόσμιο Νεανίδων: Πρωτιές για Λυκομήτρου και Μουρατίδου-Διαβάτη

Τα «χρυσά» κορίτσια της ελληνικής κωπηλασίας δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους κατά την ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου, μετά τη μεγάλη επιτυχία τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων/Νεανίδων στη Λιθουανία.

Μεγάλη διπλή επιτυχία για την ελληνική κωπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων/Νεανίδων στη Λιθουανία.

Την αρχή έκαναν οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Ελένη Διαβάτη, οι οποίες ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του διπλού σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων της κωπηλασίας.

Με εντυπωσιακό ρυθμό και άψογο συγχρονισμό, οι δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες άφησαν πίσω τα πληρώματα της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό τους στην κούρσα.

Ο ελληνικός θρίαμβος συνεχίστηκε λίγο αργότερα με την Βάλια Λυκομήτρου, στο μονό σκιφ.

Μπορεί η εκκίνησή της στην κούρσα να μην ήταν η ιδανική και να είδε την Ισπανίδα Έστερ Φουέρτε να παίρνει σημαντικό προβάδισμα, αλλά δεν πτοήθηκε και ανέβαζε σταδιακά την απόδοσή της.

Από τα μέσα περίπου της κούρσας κι έπειτα η Λυκομήτρου ήταν εκπληκτική, μειώνοντας σταδιακά την απόστασή της από την πρώτη θέση και από τη στιγμή που προσπέρασε την αντίπαλό της, η οποία έδειχνε να έχει μείνει από δυνάμεις, δεν κοίταξε… πότε ξανά πίσω.

Η Βάλια Λυκομήτρου τερμάτισε σε χρόνο 8:25.97 και μάλιστα στα τελευταία μέτρα της κούρσας της δεν κωπηλατούσε καν, έχοντας ξεσπάσει σε κλάματα για την τεράστια επιτυχία της.

Την δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Έστερ Φουέρτε από την Ισπανία με χρόνο 8:30.18 ενώ η Τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο πήγαν στην Μαρία Χάουζερ από την Αυστρία που σημείωσε χρόνο 8:32.61.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: «Τρέλα» για Ζαφείρη, ανέβασε την προσφορά στα 10,5+1,5 εκατ. και ποσοστό μεταπώλησης!
22 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: «Τρέλα» για Ζαφείρη, ανέβασε την προσφορά στα 10,5+1,5 εκατ. και ποσοστό μεταπώλησης!
EUROBASKET
Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να αποσυρθεί η εθνική ομάδα μπάσκετ από τον φιλικό αγώνα με το Ισραήλ
1 ώρα πριν Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να αποσυρθεί η εθνική ομάδα μπάσκετ από τον φιλικό αγώνα με το Ισραήλ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Οι ιατρικές εξετάσεις του Ρισόν Χολμς στο «ΥΓΕΙΑ»
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Οι ιατρικές εξετάσεις του Ρισόν Χολμς στο «ΥΓΕΙΑ»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σαλάχ προς UEFA για το θάνατο Παλαιστίνιου ποδοσφαιριστή: «Πείτε μας πώς πέθανε, που και γιατί»
3 ώρες πριν Σαλάχ προς UEFA για το θάνατο Παλαιστίνιου ποδοσφαιριστή: «Πείτε μας πώς πέθανε, που και γιατί»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved