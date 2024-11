Οι θεωρίες συνομωσίας του Πολ – Τάισον: Ήταν στημένος; Η στιγμή που έκανε πολλούς να το πιστέψουν

Στα χαρτιά ήταν ο αγώνας της χρονιάς, στο ρινγκ αποδείχθηκε ένα πολυαναμενόμενο φιάσκο, με αποτέλεσμα οι δύο πυγμάχοι να δέχονται έντονη κριτική στις ΗΠΑ.

Ο Τζέικ Πολ ήταν ο θριαμβευτής του αγώνα της χρονιάς κόντρα στον θρυλικό Μάικ Τάισον, σε ένα event που μεταδόθηκε ζωνταντά από το Netflix και παρακολούθησαν εκατομμύρια θεατές.

Ένας τέτοιος αγώνας που είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό viral, δεν θα μπορούσε να μην είχε και τις θεωρίες συνομωσίας του. Αυτές είχαν να κάνουν με τελικό νικητή και μάλιστα πριν καν ακουστεί το πρώτο καμπανάκι είχε αρχίσει να κυκλοφορεί στα social media ένα έγγραφο που υποτίθεται ότι ήταν το «σενάριο» της μάχης Τζέικ Πολ – Μάικ Τάισον. Βέβαια, το συγκεκριμένο έγγραφο δεν πέτυχε… σχεδόν τίποτα, πέρα από το ότι νικητής θα ήταν ο Πολ, ο οποίος, όμως, έτσι κι αλλιώς ήταν το μεγάλο φαβορί.

Ain't no way bro. The script got leaked! ??? #PaulVsTyson Jake Paul gonna knock out Mike Tyson! pic.twitter.com/5eA2ovYHsn

Υπήρχε, όμως, μια κίνηση του Τάισον κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου που έδωσε «τροφή» στα σενάρια πρι στημένου. Ο θρύλος της πυγμαχίας βρήκε… γεμάτα με το αριστερό τον αντίπαλο του, ο οποίος αναγκάστηκε να κάνει βήματα πίσω και να κατευθυνθεί προς τα σχοινιά. Για όσους βρίσκονται πάνω στο ρινγκ αυτό ισοδυναμεί με μεγάλη ευκαιρία για να αποτελειώσουν τον αντίπαλο τους με νοκ άουτ.

Raise your hand if you think the Paul vs Tyson fight was rigged ?‍♂️



He stood there the entire 8 rounds taking punches and biting his glove. But Tyson during training looks completely different.. pic.twitter.com/36Hmdl3nNK