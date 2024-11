Η μάχη της χρονιάς: Ο «σταρ» των social media, Τζέικ Πολ νίκησε τον θρύλο της πυγμαχίας, Μάικ Τάισον

Ήταν ο αγώνας που περίμενε όλος ο κόσμος! Ο θρύλος του μποξ επέστρεψε στα ρινγκ στα 58 του για να αντιμετωπίσει τον 27χρονο «σταρ» των social media.

Ο Πολ πήρε τη νίκη στα σημεία αποδεικνύοντας ότι η ηλικία δεν «χαρίζεται» ούτε σε κορυφαίους στον τομέα τους, στον πολυαναμενόμενο αγώνα που διεξήχθη στο Τέξας κι είχε διάρκεια 8 γύρους των δύο λεπτών.

Jake Paul bows to Mike Tyson at the end of the match. #PaulTyson pic.twitter.com/FUQGZVyADQ

Ο Τάισον μπήκε επιθετικά και με γρήγορες κινήσεις προσπάθησε να περάσει χτυπήματα, αλλά από τον δεύτερο γύρο ο Πολ πήρε το πάνω χέρι, καταφέρνοντας να πιστοποιήσει την ανωτερότητα του στα αποτελέσματα των κριτών. Συγκεκριμένα, το σκορ υπέρ του 27χρονου ήταν 80-72, 79-73 και 79-73.

Ο μεγάλος νικητής, ο οποίος θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό 38.000.000 ευρώ, βελτίωσε το ρεκόρ του στο 10-1 από το 2020, όταν και ξεκίνησε την καριέρα του στην επαγγελματική πυγμαχία.

Mike Tyson refused to say he was done with boxing and suggested a fight with Logan Paul next...#PaulTyson pic.twitter.com/d8eu1YVLmR