Γιόνας Βαλαντσιούνας: «Το trade του στο Ντένβερ αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναμένει τις εξελίξεις με τον Λιθουανό «σταρ», με τον οποίο έχουν έρθει σε συμφωνία.

Για να έρθει, όμως, στην Ελλάδα θα πρέπει να μείνει ελεύθερος από τους Νάγκετς. Σε πρώτη φάση, βέβαια, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή που θα τον στείλει από το Σακραμέντο στο Ντένβερ. Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, το trade θα ολοκληρωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το Ντένβερ χρειαζόταν επιπλέον χρόνο αυτή την εβδομάδα για να οριστικοποιηθούν όλες οι πτυχές της συμφωνίας του Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ πριν προχωρήσει με την απόκτηση του Βαλαντσίουνας… οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν επιτέλους αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο είναι η πρώτη πιθανή ημέρα αυτής της εβδομάδας που μπορεί να ολοκληρωθεί η συμφωνημένη απόκτηση του Γιόνας Βαλαντσίουνας από το Ντένβερ».

I’m told that, for sequencing reasons, Denver needed additional time this week for all aspects of its Michael Porter Jr. deal to be finalized before going ahead with the Valančiūnas acquisition … all of which is expected to proceed at last this weekend. https://t.co/if4PyQs9Lz