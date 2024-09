Πινγκ Πονγκ: Είσοδος στους παγκόσμιους πίνακες αξιολόγησης για πέντε νεαρούς διεθνείς μας

Onsports Team

Το νέο για την ελληνική πλευρά είναι ότι μπήκαν πρώτη φορά σε αυτούς πέντε επίλεκτοι αθλητές των μικρών ηλικιών, οι οποίοι είχαν συμμετοχή τον τελευταίο καιρό σε αξιολογημένες διοργανώσεις. Πρωτοεμφανιζόμενοι είναι οι παίδες Χρυσοβαλάντης Σαμπαλής, Νίκος Αγγελίδης, η κορασίδα Γεωργία Σπανού και οι παμπαίδες Στέφανος Μαυροματάκης και Θεοφάνης Μαρκουλάκης. Ο τελευταίος βρέθηκε και σε καλή θέση στην ηλικιακή κατηγορία Under 11 χάρη στην είσοδο στα προημιτελικά σε δύο διαδοχικά WTT Youth Contender, πρώτα στη Σλοβενία κι έπειτα στην Κροατία. Είναι στο νούμερο 75 της παγκόσμιας κατάταξης.

Όλα τα παιδιά πραγματοποίησαν τις πρώτες εμφανίσεις τους σε όπεν της σειράς Contender. Ο Μαρκουλάκης τερμάτισε συγκεκριμένα στις θέσεις 5-6 των δύο τουρνουά, απλά για τους πίνακες υπολογίζεται παρουσία μέχρι την 8άδα. Πήρε τους ίδιους βαθμούς από το Ότοτσεκ και το Βαραζντίν και με 12 στο σύνολο πήγε στο νούμερο 75 της κατηγορίας του. Στην Under 13, όπου επίσης αγωνίστηκε και στην οποία θα περάσει τυπικά από τον Ιανουάριο του 2025, είναι στο νούμερο 305.

Ο Μαυροματάκης στα ίδια Youth Contender είχε αποκλειστεί στα γκρουπ των κατηγοριών Under 13 και Under 15. Απέσπασε τους πρώτους 13 βαθμούς του. Με αυτούς πήγε στο νούμερο 289 και 694 αντίστοιχα. Ο επίσης Χανιώτης Αγγελίδης μετείχε στη Σλοβενία και την Κροατία στις κατηγορίες Under 15 και Under 17 και αποκλείστηκε στην πρώτη φάση. Πήρε 14 βαθμούς, στον έναν πίνακα βρέθηκε στο νούμερο 664 και στον άλλον στο 1.085.

Την προηγούμενη βδομάδα ο Σαμπαλής και η Σπανού από τη Φλώρινα αγωνίστηκαν στο Youth Star Contender των Σκοπίων, δηλαδή στη μεγαλύτερη βαθμίδα του θεσμού. Στο απλό έμειναν φυσιολογικά στη φάση των γκρουπ. Η Σπανού, που σημείωσε μία νίκη, συγκέντρωσε 10 βαθμούς και πήγε στο νούμερο 605 της παγκόσμιας κατάταξης Under 15. Στην αντίστοιχη κατάταξη των αγοριών ο Σαμπαλής είναι στο 1.107 με 4 βαθμούς. Θα αναφέρουμε τέλος και τις θέσεις τους στην επόμενη ηλικιακή κατηγορία επειδή στο τέλος του χρόνου φεύγουν από την παιδική. Η Σπανού εμφανίζεται στο νούμερο 919 και ο Σαμπαλής στο 1.656.