Στέφανος Τσιτσιπάς – Πάουλα Μπαντόσα: Η οργισμένη «απάντηση» στους επικριτές – «Χαλαρώστε λίγο»

Αφορμή για το ξέσπασμα της Μπαντόσα στάθηκε ένα video που ανέβηκε στα social media που τους δείχνει να χαλαρώνουν χέρι – χέρι, μετά από τους πρώτους τους αγώνες στο τουρνουά του Σινσινάτι.

Το video έγινε viral και προκάλεσε πολλά σχόλια, με αρκετά εξ αυτών να είναι αρνητικά. Αυτό ήταν που έκανε και την Ισπανίδα τενίστρια να αντιδράσει, δίνοντας δημόσια την «απάντηση» της.

«Δυστυχώς δεν ξέραμε ότι υπήρχαν κάμερες εκεί. Μόλις τελείωσα τον αγώνα μου, κανείς δεν ήταν στο γυμναστήριο, απλά τεντωνόμασταν και κουβεντιάζαμε μετά τη νίκη μου. Γι' αυτό, παρακαλώ, πριν από όλη αυτή την κριτική και τα σχόλια, ενημερωθείτε και χαλαρώστε λίγο. Ευχαριστώ», έγραψε χαρακτηριστικά η Μπαντόσα στον λογαριασμό της στο twitter.

Unfortunately we didn’t know there were cameras there. I just finished my match, nobody was in the gym, we were just stretching and chatting after my win. So please, before all this judgement and talking inform yourselfs and chill a bit. Thanks