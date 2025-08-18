Παναιτωλικός: Ενίσχυση με τον Λάζαρ Κόγιτς

Onsports Team

Επισημοποιήθηκε η απόκτηση του Σέρβου χαφ Λάζαρ Κόγιτς από τον Παναιτωλικό, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μετά την ανακοίνωση της προσθήκης του Πολωνού εξτρέμ Κονράντ Μίχαλακ, η ομάδα του Αγρινίου προχώρησε στην ανακοίνωση και του Κόγιτς.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Ο Λάζαρ Κόγιτς (Lazar Kojic) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως τον Ιούνιο του 2027. Γεννήθηκε στις 11.12.1999 στο Βελιγράδι και άρχισε την καριέρα του στη Brodarac. Αγωνίστηκε σε Fortuna Sittard, Backa, Radnik, Proletarian, Radnicki BG, Vozdovac και τον τελευταίο χρόνο στη Hegelmann της Λιθουανίας απ’ όπου αποκτήθηκε. Ο αριθμός που επέλεξε είναι το 28. Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!».