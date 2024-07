Στέφανος Τσιτσιπάς: Θα αγωνιστεί στο Laver Cup με την Team Europe

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μαζί με τον Κάσπερ Ρουντ, συμπλήρωσαν τη σύνθεση της Team Europe.

Αυτή θα είναι η τέταρτη συμμετοχή του Έλληνα πρωταθλητή στη διοργάνωση, κάτι που ισχύει και για τον Νορβηγό. Να θυμίσουμε ότι οι δυο τους ήταν συμπαίκτες τόσο στη Βοστώνη το 2021, όσο και στο Λονδίνο το 2022.

Stefanos Tsitsipas is set to represent Team Europe in Berlin for the seventh edition of Laver Cup at Uber Arena from September 20-22, 2024. https://t.co/SiMa2T897t pic.twitter.com/ekaY4CaPxK