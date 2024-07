Θρήνος στο NFL: Πέθανε στον ύπνο του ο 40χρονος, Τζακόμπι Τζόουνς - Παραμένουν άγνωστα τα αίτια

Ο άλλοτε παίκτης των Texans και Ravens «έφυγε» από τη ζωή την ώρα που κοιμόταν στο σπίτι του στο Μιζούρι.

Ο θάνατος του Τζόουνς έχει σοκάρει την κορυφαία λίγκα στις ΗΠΑ, καθώς πέρα από εξαιρετικός αθλητής, ήταν κι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ο θάνατος του παραμένει μυστήριο, καθώς σχεδόν δύο ημέρες μετά, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα τα αίτια που έφεραν την απώλεια της ζωής του.

Jacoby was one of the most fun-loving teammates and people I’ve ever been around. Always dancing and laughing, with a permanent smile on his face.



Gone far, far too soon.



R.I.P Jacoby Jones.



