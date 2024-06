Το Καλλιμάρμαρο «πλημμύρισε» από Ολυμπιακό Ταεκβοντό για «Together in Sport - Together in Taekwondo»

Onsports Team

Όλα αυτά, την Τετάρτη (19/06), στο μοναδικό αρχαιολογικό μνημείο, ζωντανό σύμβολο της αρχαίας και σύγχρονης κληρονομιάς του αθλητισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων, το Παναθηναϊκό Στάδιο. Εκεί, όπου περισσότεροι από 400 μικροί αλλά και μεγαλύτεροι αθλητές του Ολυμπιακού ταεκβοντό, είχαν την ευκαιρία να δώσουν μια διαφορετική παράσταση, σε ένα μεγάλο αθλητικό event με την ονομασία "Together in Sport - Together in Taekwondo", στο πλαίσιο του προγράμματος "Together in Sport - Phase II" και των δράσεων του Φεστιβάλ Refugee Week Greece.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό - η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρό της, Μιχάλη Φυσεντζίδη και τον γενικό γραμματέα της, Νίκο Θωμαΐδη- είχε καταλυτικό ρόλο στην εκδήλωσης, σε συνεργασία με την ΜΕΤΑδραση, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Εκτός των επιδείξεων, σε αγωνιστικό και poomsae, παιδιά και νεαροί πρόσφυγες είχαν τη χαρά να γνωρίσουν το Ολυμπιακό Ταεκβοντό, με τους πολύπειρους προπονητές μας, να τους μαθαίνουν τα μυστικά του αθλήματος. Μάλιστα, πρόσφυγες και αθλητές έγιναν ένα, λίγο πριν το πέρας της εκδήλωσης, δίνοντας μια διαφορετική νότα στο σημαντικό αυτό event.

Πόλος έλξης από τους παρευρισκόμενους, έγινε το αργυρό μετάλλιο και ο αγωνιστικός θώρακας του αείμνηστου Ολυμπιονίκη μας, Αλέξανδρου Νικολαΐδη, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004, που είχε την ευκαιρία να εκθέσει στο χώρο της εκδήλωσης, το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας. Παράλληλα, στο Καλλιμάρμαρο, φιλοξενήθηκε και έκθεση ζωγραφικής του Πανελλαδικού Διαγωνισμού «Ανήκουμε όλοι στην ίδια ομάδα», από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, στον οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 1.800 μαθητές και μαθήτριες με σκίτσα, αφίσες και κόμικ.

«Ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα. Το Ολυμπιακό Ταεκβοντό βρέθηκε σε ένα από σημαντικότερα μνημεία της Αθήνας, ολόκληρης της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου, το Παναθηναϊκό Στάδιο, σε μια εκδήλωση σταθμό στα αθλητικά δρώμενα. Η οικογένεια του Ολυμπιακού Ταεκβοντό ήταν παρούσα, δίνοντας ένταση και ρυθμό σε ένα event, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με πολλούς φορείς, αθλητικούς και όχι μόνο, τους οποίους και ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ειδικά την ΜΕΤΑδραση και τους ανθρώπους της, που στήριξαν με θέρμη μια δράση με ιδιαίτερη σημειολογία, αφού γίνεται σε μια χρονική συγκυρία, όπου ο πλανήτης μας μαστίζεται από πολέμους, με θύματα τα παιδιά, τα οποία εκτός όλων των άλλων, καλούνται να αφήσουν τις πατρίδες τους, με άγνωστο τις περισσότερες φορές, προορισμό. Η ΕΛΟΤ θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειες κάθε φορέα που έχει να κάνει με παιδιά», δήλωσε ο Μιχάλης Φυσεντζίδης, πρόεδρος της ΕΛΟΤ και Ολυμπιακός ακόλουθος της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024».

Κλείνοντας ο κ. Φυσεντζίδης συνεχάρη όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες της οικογένειας του Ολυμπιακού Ταεκβοντό που συμμετείχαν στην εκδήλωση, τους προπονητές, τους διαιτητές αλλά και τους εθελοντές της δράσης, η οποία όπως είπε χαρακτηριστικά «επιτέλεσε τον σκοπό της».

«Και αυτή ήταν μόνο η αρχή. Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό θα συνεχίσει να αναλαμβάνει, με την ίδια ζέση και με την ίδια στοχοπροσήλωση, δράσεις για την περαιτέρω προβολή του αθλήματος στη χώρα μας. Είναι τιμή μας να υπηρετούμε το πρώτο ατομικό άθλημα στην Ελλάδα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, με οποιοδήποτε κόστος», κατέληξε.

Κι αν για τον Μιχάλη Φυσεντζίδη, η παρουσία του Ολυμπιακού ταεκβοντό ήταν ένα όνειρο ζωής που πραγματοποιήθηκε, για τη Μόρφω Δροσίδου, η παρουσία της στο Καλλιμάρμαρο μετά από 32 χρόνια, έφερε μνήμες νίκης και δόξας.

«Όταν πρωτομπήκα στο στάδιο, το 1992, αμέσως μετά την επιστροφή των Ολυμπιονικών από την Βαρκελώνη, ένιωσα ρίγη συγκίνησης. Το ίδιο ένιωσα και σήμερα, βλέποντας τους εκατοντάδες αθλητές και αθλήτριές μας, να παίρνουν θέση στο Καλλιμάρμαρο για μια επίδειξη, χωρίς προηγούμενο. Είμαι ευτυχής που έζησα μια τέτοια στιγμή. Συγχαρητήρια στην Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό για τη συγκεκριμένη δράση. Το ελληνικό Ολυμπιακό Ταεκβοντό, μέρα με τη μέρα, ανεβαίνει ακόμη πιο ψηλά. Και αυτό είναι το ζητούμενο για όλους όσοι βρίσκονται κοντά στο άθλημα», είπε η πρώτη Ολυμπιονίκης του αθλήματος, από τους Αγώνες της Βαρκελώνης.