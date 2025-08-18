Ομάδες

Ολυμπιακός: Με 15.000 οπαδούς στο Πανθεσσαλικό
Οnsports Τeam 18 Αυγούστου 2025, 15:54
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Δυναμικό «παρών» στο πρώτο εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού αναμένεται να δώσουν οι «ερυθρόλευκοι» οπαδοί στην αναμέτρηση με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Το Σάββατο (30/08) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Για τον λόγο αυτό, τη Δευτέρα (18/08) πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας της εν λόγω αναμέτρησης και όπως έγινε γνωστό, οι οπαδοί των Πειραιωτών αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι Νταμπλούχοι Ελλάδας ζήτησαν την διάθεση περισσότερων από 15.000 εισιτηρίων για τις ανάγκες των οπαδών τους και το αίτημά τους έγινε δεκτό, τόσο με την σύμφωνη γνώμη του Βόλου, όσο και μ’ αυτήν της Αστυνομίας.

Μάλιστα, στην αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού Σταδίου θα είναι η πρώτη φορά που οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς στην πρεμιέρα του Σαββάτου (23/08) με τον Αστέρα AKTOR δεν θα διατεθούν εισιτήρια, αφού ο αγώνας θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.



