Corriere dello Sport: «Δεν τα παρατάει για Ιωαννίδη η Φιορεντίνα»

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα η Φιορεντίνα συνεχίζει να ψάχνει τρόπο να κάνει δικό της τον Έλληνα επιθετικό του Παναθηναϊκού.

Η Φιορεντίνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Corriere dello Sport», δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθειά της για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη και είναι έτοιμη να προτείνει μία ακόμα λύση η οποία όμως δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες... επιτυχίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι Ιταλοί εξετάζουν το σενάριο του δανεισμού με ενοίκιο και -υπό προϋποθέσεις- υποχρεωτική οψιόν αγοράς, κάτι όμως που πολύ δύσκολα θα βρει... πρόσφορα έδαφος από πλευράς Παναθηναϊκού.

Το σχετικό απόσπασμα από το δημοσίευμα:

«Ο επιθετικός, λοιπόν: με χαρακτηριστικά σαν του Μόιζε Κιν, δηλαδή πραγματικό alter ego του σκόρερ των 25 γκολ. Να ξέρει να δίνει την πάσα σε βάθος, να βάζει σε δοκιμασία τις άμυνες σωματικά, να έχει συνεχώς το βλέμμα στραμμένο στην αντίπαλη εστία. Ο Σπέντι παραμένει στις επιλογές, αν και όχι στην κορυφή, ο Ντάκου της Ρουμπίν Καζάν έχει βγει από το στόχαστρο της Φιορεντίνα, το ίδιο και ο Σιουέ της Γκινγκάμπ.