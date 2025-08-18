Corriere dello Sport: «Δεν τα παρατάει για Ιωαννίδη η Φιορεντίνα»
Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα η Φιορεντίνα συνεχίζει να ψάχνει τρόπο να κάνει δικό της τον Έλληνα επιθετικό του Παναθηναϊκού.
Η Φιορεντίνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Corriere dello Sport», δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθειά της για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη και είναι έτοιμη να προτείνει μία ακόμα λύση η οποία όμως δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες... επιτυχίας.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι Ιταλοί εξετάζουν το σενάριο του δανεισμού με ενοίκιο και -υπό προϋποθέσεις- υποχρεωτική οψιόν αγοράς, κάτι όμως που πολύ δύσκολα θα βρει... πρόσφορα έδαφος από πλευράς Παναθηναϊκού.
Έτσι, η προσοχή συνεχίζει να επικεντρώνεται στους Ιωαννίδη και Πίκκολι, δηλαδή στους φορ που η Φιορεντίνα είχε ήδη εξετάσει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο (μέχρι τα μέσα του μήνα), όταν η παραμονή του Κιν δεν ήταν σίγουρη λόγω της ρήτρας των 52 εκατομμυρίων που θα μπορούσε να τον απομακρύνει από τη Φλωρεντία. Σε Παναθηναϊκό και Κάλιαρι είχε γίνει γνωστό το ενδιαφέρον για τους ποδοσφαιριστές τους. Και αυτό συνεχίζει να υπάρχει, γιατί η ιδέα των ανθρώπων της διοίκησης του Κομμίσο είναι να προσπαθήσουν να φέρουν ακόμα μία σημαντική ενίσχυση στην επίθεση: ο καλύτερος τρόπος για να δώσουν στον Πιόλι μια υπερ-επιθετική γραμμή. Υψηλού επιπέδου μεν, αλλά όχι με τις τρέχουσες οικονομικές απαιτήσεις: ο ελληνικός σύλλογος ζητάει 22-25 εκατομμύρια για τον παίκτη γεννημένο το 2000, ενώ είναι γνωστό ότι η Κάλιαρι αποτιμά τον Πίκκολι σε όχι λιγότερα από 28-30 εκατομμύρια, παρότι δεν έχει ορίσει επίσημο τιμολόγιο.
Για αυτό η Φιορεντίνα κοιτάζει κι άλλες κατευθύνσεις και λύσεις, χωρίς όμως να τα παρατάει, και μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου θα προσπαθήσει να ρίξει στο τραπέζι μια φόρμουλα που θα μειώσει το κόστος και θα ξεπεράσει το εμπόδιο: δανεισμός με πληρωμή και υποχρεωτική αγορά υπό ορισμένες προϋποθέσεις».