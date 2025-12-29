«Διαστημικός» Λέοναρντ, έγραψε ιστορία με 55 πόντους

Onsports Team

Οι Κλίπερς επικράτησαν με 112-99 των Πίστονς με τον Λέοναρντ να κάνει ρεκόρ καριέρας σημειώνοντας 55 πόντους.

Ο Καγουάι Λέοναρντ πραγματοποίησε μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της καριέρας του, σημειώνοντας 55 πόντους, και οδήγησε τους Κλίπερς στη νίκη με 112-99 επί των πρωτοπόρων της Ανατολής Πίστονς.

Οι Κλίπερς έφτασαν τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες, το καλύτερο φετινό τους σερί, δείχνοντας ότι αφήνουν πίσω το δύσκολο διάστημα όπου είχαν γνωρίσει 10 ήττες σε 11 αγώνες.

Ο Λέοναρντ ήταν ασταμάτητος, σουτάροντας 17/26 εντός πεδιάς, με 5/10 τρίποντα και 16/17 βολές.

Με αυτή την εμφάνιση, ο Λέοναρντ έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Κλίπερς που σημειώνει 40+ πόντους σε δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια, πιάνοντας τον Μπομπ ΜακΑντού.