Στέφανος Τσιτσιπάς: Άνετη πρεμιέρα στο Ακαπούλκο - Η έκπληξη με τον επόμενο αντίπαλο

Θέση στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης έκλεισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη νίκη του 6-3, 6-4 επί του 26χρονου Ρώσου, τα ξημερώματα της Τετάρτης (28/02).

Ο Αθηναίος τενίστας εμφανίστηκε συγκεντρωμένος, ενώ σημείωσε και πέντε άσους, κάτι που σημαίνει πως η δωρεά του στους πληγέντες της περιοχής φτάνουν τα 5.000 δολάρια, την πρώτη ημέρα του στο τουρνουά.

Όσον αφορά στον αγώνα, ο Έλληνας αθλητής πίεσε από την αρχή, έκανε μπρέικ στο έκτο game και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του για να κάμψει την αντίσταση του Ρώσου, που είναι στο Νο39, έπειτα από 40 λεπτά.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, όπου ο 25χρονος τενίστας έκανε το μπρέικ στο πέμπτο game και στη συνέχεια κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

