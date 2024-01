Πινγκ Πονγκ: Νέα σημαντική άνοδος για τον Γκιώνη στο παγκόσμιο R.L.

Eurokinissi

Στους πίνακες του νέους έτους νούμερο 4, που εξέδωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ITTF), ο τοπ αμυντικός «κέρδισε» 20 ακόμα θέσεις. Μετά το πλασάρισμα στις θέσεις 9-16 του απλού, ανέβηκε στο νούμερο 104 και με αυτή την εξέλιξη δημιουργεί νέα καλή συνθήκη στο κυνήγι της ολυμπιακής πρόκρισης. Ουσιαστικό νέο προέκυψε και στις γυναίκες, όπου η Ελισάβετ Τέρπου πήγε 60 θέσεις ψηλότερα μετά την Ντόχα και είναι πάλι η δεύτερη Ελληνίδα στην παγκόσμια κατάταξη. Αναφορά χρειάζεται αυτή την εβδομάδα και για τους διεθνείς πίνακες των μικρών ηλικιών διότι προηγήθηκαν τον τελευταίο καιρό δύο διαδοχικές παρουσίες νεαρών αθλητών μας σε Youth Contender. Ξεχωρίζει το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος Μαδέσης, ο Στάθης Μανωλόπουλος και ο Γιώργος Κοσμάς είχαν στις ηλικιακές κατηγορίες τους άνοδο μεγαλύτερη των 150 θέσεων ο καθένας.

Στον πίνακα των ανδρών ο Γκιώνης πήρε 50 βαθμούς με την πορεία του στην πρωτεύουσα του Κατάρ από τα προκριματικά μέχρι τον 3ο γύρο του απλού. Έναν μήνα μετά από τη 2η θέση στο WTT Feeder της Ιταλίας είχε νέο βαθμολογικό όφελος και «φλερτάροντας» πια με την πρώτη 100άδα, βρίσκεται σε καλό σημείο αν χρειαστεί το ranking list για να προκριθεί στο Παρίσι. Βεβαίως θα επιδιώξει περαιτέρω βελτίωση το προσεχές διάστημα, γι’ αυτό θα πάρει μέρος και στο WTT Feeder του Μάντσεστερ στις αρχές του Φεβρουαρίου.

Στην Ντόχα είχε αγωνιστεί και ο 2ος Έλληνας του πίνακα ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης. Αποκλείστηκε στον 2ο προκριματικό γύρο κι απέσπασε μόνο 4 βαθμούς, ωστόσο είχε άνοδο 22 θέσεων. Είναι στο νούμερο 301 από το 323 της περασμένης εβδομάδας. Με την ευκαιρία και λόγω των αγώνων τους στο διπλό του ίδιου τουρνουά να προσθέσουμε ότι Γκιώνης/Αγγελάκης πήγαν μία θέση παραπάνω, στην 115η των Men's Doubles Pairs (είχαν αποκλειστεί στον 2ο προκριματικό γύρο).

Στην κατάταξη των γυναικών η αξιοσημείωτη αλλαγή έχει να κάνει με την Τέρπου. Στο Contender της Ντόχα έχασε στον 2ο προκριματικό γύρο και οι 6 βαθμοί, που πήρε την έστειλαν πολύ πιο ψηλά. Με 18 βαθμούς στο σύνολο βρίσκεται στο νούμερο 334 από το 394 της προηγούμενης εβδομάδας. Είναι πλέον πίσω από την Κατερίνα Τόλιου (Νο 225), ενώ μέσα στις πρώτες 400 θέσεις εμφανίζονται και οι δύο επόμενες Ελληνίδες, η Μαλαματένια Παπαδημητρίου και η Δήμητρα-Θωμαΐς Τσεκούρα (Νο 379 και Νο 392 αντίστοιχα). Σημειωτέον, ότι μαζί με τον Γκιώνη έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Feeder της Αγγλίας (01-04/02) και οι Τέρπου, Παπαδημητρίου, Τσεκούρα αναζητώντας βαθμούς.

Ουσιαστικές μεταβολές προέκυψαν και στους πίνακες των νεαρών ηλικιών διότι στις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου 2024 συνολικά 8 παιδιά είχαν συμμετοχή σε ευρωπαϊκά Youth Contender.

Η έκδοση νούμερο 4 κατ’ αρχάς, είχε τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων από το τουρνουά της Τουρκίας. Ο Μανωλόπουλος και ο Κοσμάς είχαν μεγάλη άνοδο στις ηλικιακές κατηγορίες τους. Ο Μανωλόπουλος αποκόμισε 95 βαθμούς φτάνοντας στην 8άδα της κατηγορίας Under 19. Με 190 βαθμούς στο σύνολο πήγε στο νούμερο 380 από το 570 της προηγούμενης εβδομάδας. Ο Κοσμάς είχε προχωρήσει στην Αττάλεια στα ταμπλό δύο κατηγοριών και πήρε 70 βαθμούς. Στη δική του, την Under 17 (πλασάρισμα στις θέσεις 17-32), ανέβηκε στο νούμερο 260 με συνολικά 158 βαθμούς από το 379 της εβδομάδας 3. Στην αμέσως επόμενη κατηγορία (θέσεις 9-16) πήγε στο Νο 425 «κερδίζοντας» 166 θέσεις.

Λίγες ημέρες πριν ο επίσης έφηβος Μαδέσης είχε αγωνιστεί στο Youth Contender της Αυστρίας. Στην Under 19 είχε μπει στο γύρο των «32». Στην παγκόσμια κατάταξη Νο 3 στο νέο έτος, είχε άνοδο 207 θέσεων φτάνοντας στο νούμερο 487 με 125 βαθμούς, όλοι από το Λιντς. Σήμερα εμφανίζεται στο Νο 495. Στο ίδιο τουρνουά είχε την παρθενική συμμετοχή του με το ελληνικό εθνόσημο o Γιώργος Γερακιός. Είχε αποκλειστεί στα γκρουπ της Under 19 και είχε πάρει 5 βαθμούς. Στην πρώτη του εμφάνιση ήταν στο νούμερο 1565 και τώρα έπεσε στο 1577.

Μετά την Αττάλεια είχαμε εξελίξεις για τέσσερις ακόμα διεθνείς. Ο παις Κώστας Φάκαρος, που πλασαρίστηκε στις θέσεις 9-16 της Under 15, πήρε 12 βαθμούς από το τουρνουά της Τουρκίας. Με συνολικά 30 ανέβηκε στο νούμερο 315 του κόσμου στην κατηγορία των παίδων (από 406) και στο Νο 615 της πρώτης κατηγορίας εφήβων (από 777).

Η Μαύρα Κοντοπούλου, η Άλκηστις Κασίμη και ο Κωνσταντίνος Τούλιας πρωτοεμφανίζονται στους διεθνείς πίνακες. Στην Αττάλεια αποκλείστηκαν στα γκρουπ, αλλά βέβαια πήραν τους πρώτους βαθμούς τους κι έτσι: Η Κοντοπούλου με 14 βαθμούς είναι νούμερο 654 στην κατηγορία Under 17 και Νο 873 στην Under 19. Η Κασίμη με 9 βαθμούς στις θέσεις 788 και 1.041 αντίστοιχα. Ο Τούλιας με 7 βαθμούς εμφανίζεται ως νούμερο 637 την κατηγορία Under 15 και 1.109 στην Under 17.