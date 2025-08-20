Και το ΟΑΚΑ έγινε... TELEKOM CENTER Athens

Το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων μετονομάζεται και για τα επόμενα πέντε χρόνια θα λέγεται TELEKOM CENTER Athens μετά από την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού περίμενε εδώ και καιρό τα νέα για την μετονομασία του κλειστού των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και η μεγάλη στιγμή έφτασε. Το νέο υπερσύγχρονο "σπίτι" του Παναθηναϊκού, της ομάδας των εφτά ευρωπαϊκών, έχει πλέον νέο όνομα, μιας και η COSMOTE TELEKOM με επίσημη ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως το ΟΑΚΑ για τα επόμενα πέντε χρόνια θα λέγεται: TELEKOM CENTER Athens.

Οι "πράσινοι" πλέον εντάσσονται στη λίστα των μεγάλων venues σε όλον τον κόσμο που φέρουν το σήμα του brand «Τ».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της COSMOTE TELEKOM:

“Η COSMOTE TELEKOM χορηγός ονοματοδοσίας στο σύνολο του συγκροτήματος του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ του ΟΑΚΑ, όπου η έδρα του Παναθηναϊκού.