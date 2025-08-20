Σισέ για Νίνη: «Αδερφέ μου, πρέπει να είσαι υπερήφανος για τον εαυτό σου»

Ο Τζιμπρίλ Σισέ έστειλε το δικό του αποθεωτικό μήνυμα στον Σωτήρη Νίνη μετά την απόφαση του τελευταίου να βάλει τέλος στην καριέρα του.
Ο Σωτήρης Νίνης γνωστοποίησε την απόφασή του να βάλει τέλος στην καριέρα του και ο Τζιμπρίλ Σισέ με μήνυμα στα social media αποθέωσε τον... αδελφό του όπως τον χαρακτήρισε, υπενθυμίζοντάς του την τεράστια βραδιά στην Ιταλία, κόντρα στη Ρόμα.
Το μήνυμα του Σισέ:
«Αδερφέ μου, πρέπει να είσαι υπερήφανος για τον εαυτό σου. Συγχαρητήρια για την καριέρα σου. Ελληνική ιδιοφυΐα. Σε αγαπώ αδερφέ μου. Λάτρευα να παίζω μαζί σου στον Παναθηναϊκό. Αυτό το ματς με τη Ρόμα ήταν ένα αριστούργημα, κέρδισες εσύ το ματς για εμάς. Φιλάκια φίλε μου».