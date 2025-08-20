Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σισέ για Νίνη: «Αδερφέ μου, πρέπει να είσαι υπερήφανος για τον εαυτό σου»
Οnsports Τeam 20 Αυγούστου 2025, 11:39
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

Σισέ για Νίνη: «Αδερφέ μου, πρέπει να είσαι υπερήφανος για τον εαυτό σου»

Ο Τζιμπρίλ Σισέ έστειλε το δικό του αποθεωτικό μήνυμα στον Σωτήρη Νίνη μετά την απόφαση του τελευταίου να βάλει τέλος στην καριέρα του. 

Ο Σωτήρης Νίνης γνωστοποίησε την απόφασή του να βάλει τέλος στην καριέρα του και ο Τζιμπρίλ Σισέ με μήνυμα στα social media αποθέωσε τον... αδελφό του όπως τον χαρακτήρισε, υπενθυμίζοντάς του την τεράστια βραδιά στην Ιταλία, κόντρα στη Ρόμα. 

Το μήνυμα του Σισέ:

 «Αδερφέ μου, πρέπει να είσαι υπερήφανος για τον εαυτό σου. Συγχαρητήρια για την καριέρα σου. Ελληνική ιδιοφυΐα. Σε αγαπώ αδερφέ μου. Λάτρευα να παίζω μαζί σου στον Παναθηναϊκό. Αυτό το ματς με τη Ρόμα ήταν ένα αριστούργημα, κέρδισες εσύ το ματς για εμάς. Φιλάκια φίλε μου».
 


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Και το ΟΑΚΑ έγινε... TELEKOM CENTER Athens
8 λεπτά πριν Και το ΟΑΚΑ έγινε... TELEKOM CENTER Athens
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/08) - Με τουρνουά Ακρόπολις και Κύπελλο Ελλάδας
22 λεπτά πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/08) - Με τουρνουά Ακρόπολις και Κύπελλο Ελλάδας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σισέ για Νίνη: «Αδερφέ μου, πρέπει να είσαι υπερήφανος για τον εαυτό σου»
54 λεπτά πριν Σισέ για Νίνη: «Αδερφέ μου, πρέπει να είσαι υπερήφανος για τον εαυτό σου»
EUROBASKET
Εθνική Ελλάδας: Η ώρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο! – Τζάμπολ στο τουρνουά Ακρόπολις με «Greek Freak»
1 ώρα πριν Εθνική Ελλάδας: Η ώρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο! – Τζάμπολ στο τουρνουά Ακρόπολις με «Greek Freak»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved