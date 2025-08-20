Σισέ για Νίνη: «Αδερφέ μου, πρέπει να είσαι υπερήφανος για τον εαυτό σου»

Οnsports Τeam

Ο Τζιμπρίλ Σισέ έστειλε το δικό του αποθεωτικό μήνυμα στον Σωτήρη Νίνη μετά την απόφαση του τελευταίου να βάλει τέλος στην καριέρα του.

Ο Σωτήρης Νίνης γνωστοποίησε την απόφασή του να βάλει τέλος στην καριέρα του και ο Τζιμπρίλ Σισέ με μήνυμα στα social media αποθέωσε τον... αδελφό του όπως τον χαρακτήρισε, υπενθυμίζοντάς του την τεράστια βραδιά στην Ιταλία, κόντρα στη Ρόμα.