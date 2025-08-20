Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/08) - Με τουρνουά Ακρόπολις και Κύπελλο Ελλάδας

Οnsports Τeam

Ανοίγει η αυλαία του Τουρνουά Ακρόπολις στο ΟΑΚΑ, με την Εθνική Ελλάδας να αντιμετωπίζει την Λετονία. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να κάνει την πρώτη του εμφάνιση με την «γαλανόλευκη» και το πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 20:00 με μετάδοση από το ΕΡΤ News.

Παράλληλα, στις 17:00 θα ξεκινήσει η «μάχη» του Πανιωνίου με τον Ηρακλή στο πλαίσιο της Α’ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD, ενώ από το ίδιο συνδρομητικό θα μεταδοθούν και οι αναμετρήσεις στα play offs του Champions League που ξεκινούν στις 22:00.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: