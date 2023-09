Αθλητικές μεταδόσεις: Ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ-Άρης, Davis Cup και φιλικά επιπέδου EuroLeague

Onsports Team

Ιδιαίτερα πλούσιο είναι το σημερινό μενού με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα μεγάλα ντέρμπι της Super League σε Νέα Φιλαδέλφεια και Τούμπα. ΑΕΚ - Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ - Άρης αναμένονται με αγωνία από το φίλαθλο κοινό, μιας και είναι τα πρώτα μεγάλα ματς της σεζόν.

Το πρόγραμμα ξεκινά από νωρίς με σημαντικούς αγώνες τένις. Στο Davis Cup ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναμένεται να ρισκάρει παίζοντας δύο σερί παιχνίδια μέσα στη ζέστη, ώστε να βοηθήσει την Ελλάδα να πάρει την νίκη και την πρόκριση έναντι της Σλοβακίας στο Καλλιμάρμαρο. Το πρώτο ματς του διπλού ξεκινά στις 11:00 και θα ακολουθήσουν δύο μονά.

Στο μπάσκετ, έστω και σε φιλικό επιπέδο, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αντιμετωπίζουν ομάδες EuroLeague. Οι «πράσινοι» θα κοντραριστούν με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Ρόδο στο Nick Galis Tournament, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» με την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ, στη γιορτή για την απόσυρση της φανέλας του Βασίλη Σπανούλη.

Παράλληλα, διεξάγεται το Γκραν Πρι της Formula 1 στη Σιγκαπούρη, ενώ το μενού περιλαμβάνει και πολλά συναρπαστικά ευρωπαϊκά ματς σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (17/9):

11:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Σλοβακία Davis Cup

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Σλοβακία Davis Cup

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κάλιαρι – Ουντινέζε Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλγουολ – Λιντς Championship

14:00 Novasports 2HD Λοριάν – Μονακό Ligue 1

14:30 Novasports 6HD Έουπεν – Σταντάρ Λιέγης Βελγικό πρωτάθλημα

14:30 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Μπράουνσβαϊγκ Bundesliga 2

14:45 ANT1 Formula 1 – Γκραν Πρι Σιγκαπούρης Αγώνας

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Σλοβακία Davis Cup

15:00 Novasports 1HD Χετάφε – Οσασούνα LaLiga

15:00 Novasports Prime Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΣ Γιάννινα Super League

15:30 Novasports Start Τβέντε – Άγιαξ Eredivisie

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Extreme-E Ιταλία, Σαρδηνία – 2ος Αγώνας

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φροζινόνε – Σασουόλο Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μόντσα – Λέτσε Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Davis Cup World Group II, Play-off 1ος Γύρος

16:00 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Τσέλσι Premier League

16:30 Novasports 2HD Χάιντενχαϊμ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

17:00 Action 24 Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ Nick Galis International Tournament

17:15 Novasports Prime Βιγιαρεάλ – Αλμερία LaLiga

17:45 Novasports 5HD Άλκμααρ – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Πανσερραϊκός Super League

18:05 Novasports Start Μαρσέιγ – Τουλούζ Ligue 1

18:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ Premier League

18:30 Novasports 3HD Ντάρμσταντ – Γκλάντμπαχ Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φιορεντίνα – Αταλάντα Serie A

19:30 Novasports 1HD Σεβίλλη – Λας Πάλμας LaLiga

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD ACB Supercopa Endesa Τελικός

20:00 Novasports 4HD The Night of the Legend-V Spanoulis Μπάσκετ

20:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Άρης Super League

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Ολυμπιακός Super League

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Έμπολι Serie A

21:45 Novasports 2HD Λιόν – Χάβρη Ligue 1

22:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Γιουτζίν, ΗΠΑ

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λας Βέγκας Έισις – Σικάγο Σκάι WNBA Playoffs

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga

22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μορεϊρένσε Liga Portugal

23:00 OPEN Hybrid Γοδόι Κρους – Μπελγράνο Copa de la Liga