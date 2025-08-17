Ξεκίνημα με ντέρμπι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, στην Premier League – Οι μεταδόσεις (17/08)

AP Photo/Kin Cheung

Οnsports team

Ένα σπουδαίο ντέρμπι περιλαμβάνει η πρεμιέρα της Premier League, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Άρσεναλ - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/08).

Δύο από τους ιστορικότερους συλλόγους στο Νησί κοντράρονται στο «Όλντ Τράφορντ», για την 1η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έπειτα από το χειρότερο πλασάρισμα της ιστορίας της (βλ. 15η θέση) τα τελευταία 35 χρόνια, ψάχνει να… αναγεννηθεί, έχοντας πρωταρχικό στόχο την επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Άρσεναλ, από την πλευρά της, μοιάζει «κολλημένη» στη δεύτερη θέση τα τελευταία χρόνια, κάτι που βέβαια δεν αποτελεί… παρηγοριά, καθώς έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 2004. Οι «κανονιέρηδες» ευελπιστούν ότι φέτος θα βρουν αυτό που τους… έλειπε τις προηγούμενες σεζόν και θα κατακτήσουν την κορυφή.

Το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Κυριακής (17/08). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 18:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Premier League.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κάνει πρεμιέρα εντός έδρας, υποδεχόμενη την Μπρέντφορντ. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Start.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (16/08):