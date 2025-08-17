Ομάδες

Ξεκίνημα με ντέρμπι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, στην Premier League – Οι μεταδόσεις (17/08)
AP Photo/Kin Cheung
Οnsports team 17 Αυγούστου 2025, 11:07
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ξεκίνημα με ντέρμπι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, στην Premier League – Οι μεταδόσεις (17/08)

Ένα σπουδαίο ντέρμπι περιλαμβάνει η πρεμιέρα της Premier League, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Άρσεναλ - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/08).

Δύο από τους ιστορικότερους συλλόγους στο Νησί κοντράρονται στο «Όλντ Τράφορντ», για την 1η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έπειτα από το χειρότερο πλασάρισμα της ιστορίας της (βλ. 15η θέση) τα τελευταία 35 χρόνια, ψάχνει να… αναγεννηθεί, έχοντας πρωταρχικό στόχο την επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Άρσεναλ, από την πλευρά της, μοιάζει «κολλημένη» στη δεύτερη θέση τα τελευταία χρόνια, κάτι που βέβαια δεν αποτελεί… παρηγοριά, καθώς έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 2004. Οι «κανονιέρηδες» ευελπιστούν ότι φέτος θα βρουν αυτό που τους… έλειπε τις προηγούμενες σεζόν και θα κατακτήσουν την κορυφή.

Το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Κυριακής (17/08). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 18:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Premier League.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κάνει πρεμιέρα εντός έδρας, υποδεχόμενη την Μπρέντφορντ. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Start.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (16/08):

11:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας)

13:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας)

13:15

Novasports Prime

Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Άγιαξ

Eredivisie 2025/26

14:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Ίπσουιτς – Σαουθάμπτον

Sky Bet EFL Championship 2025-26

14:25

COSMOTE SPORT 7 HD

ERC 2025

Τσεχία, SS11 Pindula 2

14:30

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας)

15:20

COSMOTE SPORT 7 HD

ERC 2025

Τσεχία, SS12 Podhoran 2

15:30

Novasports 2HD

Τβέντε - PSV Αϊντχόφεν

Eredivisie 2025/26

16:00

Novasports Premier League

Τσέλσι - Κρίσταλ Πάλας

Premier League 2025/26

16:00

Novasports Start

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ

Premier League 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 7 HD

ERC 2025

Τσεχία, SS13 Katerinice 2

17:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Ρίο Άβε – Νασιονάλ

Liga Portugal Betclic 2025-26

18:00

Novasports 2HD

Θέλτα – Χετάφε

La Liga EA Sports 2025/26

18:30

Novasports Premier League

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ

Premier League 2025/26

19:00

Novasports Prime

Άρης - Αστέρας Aktor

Φιλικός Αγώνας

20:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Σινσινάτι, Ημιτελικοί

20:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Αλβέρκα – Μπράγκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

20:30

Novasports Start

Μπιλμπάο – Σεβίλλη

La Liga EA Sports 2025/26

22:15

Novasports Prime

Μίλαν – Μπάρι

Coppa Italia 2025/26

22:30

Novasports 1HD

Εσπανιόλ - Ατλέτικο Μαδρίτης

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Λας Βέγκας Έισις - Ντάλας Γουίνγκς

WNBA Regular Season 2025

22:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αρούκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

01:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σινσινάτι (Τελικός Διπλού)

02:30

Action 24

Ιντεπεντιέντε - Μπόκα Τζούνιορς

Liga Profesional Clausura

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ
