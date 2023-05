Roland Garros: Ταυτόχρονη πρεμιέρα για Στέφανο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκκαρη | Το πρόγραμμα των αγώνων

Οι δύο κορυφαίοι Έλληνες τενίστες ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στο κυρίως ταμπλό του διάσημου γαλλικού Open και όπως όλα δείχνουν θα πέσουν… ταυτόχρονα στη «μάχη», μια και είναι δεύτεροι στα κορτ που θα αγωνιστούν.

Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Γίρι Βέσελι από την Τσεχία είναι ο δεύτερος στο πρόγραμμα στο «Philippe-Chatrier», κάτι που σημαίνει πως δεν θα ξεκινήσει νωρίτερα από τις 14:00, καθώς στις 12:00 είναι προγραμματισμένη η «μάχη» της Μάρτα Κόστγιουκ με την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Όσον αφορά στην Μαρία Σάκκαρη, η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Μούχοβα και αυτή από την Τσεχία. Ο αγώνας τους αναμένεται να ξεκινήσει όχι νωρίτερα από τις 14:00-14:30, αφού στο «Suzanne-Lenglen», το πρώτο ματς, στις 12:00 είναι αυτό του Χατσάνοφ με τον Λεστιέν.

